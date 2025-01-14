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Sony показала перші кадри фільму жахів "Дожити до світанку" на основі відеогри Until Dawn

Дар'я Тарасова
14 січня, 2025 вiвторок
18:41
Кіно

Студія Sony випустила відео, в якому творці "Дожити до світанку" розкрили подробиці майбутнього фільму жахів та пояснили механізми, які доволі точно повторюють відеогру

Зміст

Відео виклали на YouTube-каналі Sony Pictures Entertainment.

Sony оприлюднила перший погляд на фільм "Дожити до світанку" (Until Dawn), заснований на однойменній відеогрі PlayStation Studios. У хвилинному ролику сценарист Гарі Доберман і режисер Девід Сендберг пояснюють механізми, які доволі точно повторюють відеогру. У грі існує багато сюжетних поворотів, які залежать від вибору гравців, що можуть змінити кінцівку гри.

Те саме відбуватиметься у фільмі, але у зміненому варіанті: герої знову і знову прокидатимуться на початку того ж самого вечора.

"Люди роблять різний вибір і помирають по-різному. У фільмі є такий механізм, коли все починається спочатку, і вони намагаються знову. Кожного разу, коли вони повертаються до життя, це ніби вони в новому жанрі жахів", — зазначив Сендберг.

З відео також видно, що повертається Пітер Стормар - актор послужив моделлю для запису голосу і рухів для доктора Алана Хілла в грі.

"Через рік після таємничого зникнення Мелані, її сестра Кловер з друзями вирушає у віддалену долину, де вона зникла, у пошуках відповідей. Досліджуючи занедбаний туристичний центр, вони виявляють, що їх переслідує вбивця в масці й жахливо вбиває одного за одним… лише для того, щоб прокинутися й знову опинитися на початку того самого вечора. Опинившись у пастці в долині, вони змушені знову і знову переживати жахіття — тільки кожного разу загроза вбивці інша, кожна страшніша за попередню. Надії все менше, група незабаром розуміє, що у них залишилася обмежена кількість смертей, і єдиний спосіб врятуватися — це дожити до світанку", - йдеться в описі відео.

Оригінальна гра була випущена в 2015 році й розповідає про групу з восьми людей, які повинні пережити ніч на горі Блеквуд. Фільм не буде безпосередньо адаптувати гру, а натомість представить новий сюжет і нову групу персонажів у тому самому всесвіті.

Прем'єра фільму відбудеться 25 квітня.

 

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