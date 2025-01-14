На окупованій Луганщині виникли проблеми з викликом "швидкої", – ОВА
На тимчасово окупованих територіях Луганської області виникли проблеми з викликом "швидкої". Укомплектованість бригад складає близько 49%, що не покриває попит
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Проблеми із викликом бригади "швидкої" спостерігаються навіть у Луганську. Днями людина очікувала на лікарів близько 2,5 годин. Укомплектованість штату служби екстреної медичної допомоги в "ЛНР" становить близько 49%", - написав він.
"В інших окупованих містах Луганщини ситуація ще гірша", - додав чиновник.
За його даними, через зміни до законодавства РФ поштові відділення "ЛНР" припинили надавати низку послуг.
"Зокрема, від 1 січня там неможливо поповнити рахунок мобільного телефону. Бо оновлене російське законодавство потребує при зазначеній процедурі обов’язкову ідентифікацію особи. На встановленому наразі обладнанні цього зробити неможливо", - пояснив Лисогор.
- На початку січня стало відомо, що на ТОТ України росіяни позбавили жителів права отримати медикаменти без паспорта РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.29 Купівля 42.29Продаж 42.96
- EUR Купівля 43.34Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе