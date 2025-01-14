На окупованій Луганщині виникли проблеми з викликом "швидкої", – ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Проблеми із викликом бригади "швидкої" спостерігаються навіть у Луганську. Днями людина очікувала на лікарів близько 2,5 годин. Укомплектованість штату служби екстреної медичної допомоги в "ЛНР" становить близько 49%", - написав він.

"В інших окупованих містах Луганщини ситуація ще гірша", - додав чиновник.

За його даними, через зміни до законодавства РФ поштові відділення "ЛНР" припинили надавати низку послуг.

"Зокрема, від 1 січня там неможливо поповнити рахунок мобільного телефону. Бо оновлене російське законодавство потребує при зазначеній процедурі обов’язкову ідентифікацію особи. На встановленому наразі обладнанні цього зробити неможливо", - пояснив Лисогор.