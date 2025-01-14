Нардеп Княжицький розповів, за яких умов в Україні може відбутись зниження мобілізаційного віку

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Коли ми говоримо про те, що в нас бракує людей і наша армія немолода, бо для того, щоб на полі з усією амуніцією бігти й працювати, потрібне фізичне здоровʼя й сила, то це дійсно очевидні речі. Втім, разом з тим ці молоді люди мають бути забезпечені зброєю. Зараз в українській армії не вистачає снарядів, мін і ми часто воюємо дронами, що нас рятує, але це не вихід. Так, нам не вистачає піхоти, але вона має бути озброєна і підкріплена серйозним артилерійським захистом та протиповітряною обороною. Цього всього немає. Якщо ми більше людей відправимо на фронт, де вони потрібні, то питання в тому, як цих людей захистити, та де взяти зброю, щоб вони не тільки стояли в обороні, а і йшли в наступ. Оскільки насправді в нас не вистачає зброї навіть для тої кількості людей, які вже воюють", - пояснив Княжицький.

За словами нардепа, зниження мобілізаційного віку в Україні не відбудеться раптово. Він наголосив, що відповідних законопроєктів наразі у парламенті немає.

"Якщо ми матимемо гарантії, що наші західні партнери озброять нас достатньою мірою й ми отримаємо зброю й для тих людей, які долучаються до війська, то так - нам доведеться думати про зниження мобілізаційного віку. Я не переконаний, що це має бути з 18 років. Кількість людей розраховується відповідно до кількості зброї. Якщо зараз ми не можемо озброїти навіть тих, хто є, то як ми можемо розраховувати, до якого віку знижувати мобілізаційний вік. Можливо, нам зможуть надати зброю лише для такої кількості людей, що ми зможемо знизити мобілізаційний вік до 23 років. Це ніхто не рахував. В парламенті відповідних законопроєктів немає. Та й відбудеться це не відразу, тому хочу заспокоїти українців. Однак, якщо хтось розраховує на мир після інавгурації Трампа, то вимушений вас розчарувати - його не буде. Я б дуже цього хотів, але не ціною наших територій. Зараз очільники Росії заявляють про те, що невідомо чи Україна взагалі існуватиме у 2025 році. Тобто, все ж нам доведеться воювати. І якщо це зрозуміють наші партнери, а в адміністрації Трампа вирішать збільшити допомогу Україні, то тоді дійсно - нам доведеться розглядати зниження мобілізаційного віку. Втім, знову ж наголошую - це не буде відбуватись раптово", - додав він.