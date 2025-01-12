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Крим, окуповані території, мобілізаційний вік в Україні, Гренландія: радник Трампа Майк Волц виступив з серією заяв

Марія Науменко
12 січня, 2025 неділя
19:05
Світ Майк Волц

Майбутній радник новообраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц розповів про підготовку нової адміністрації до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, її ставлення до зниження мобілізаційного віку в Україні та долю Криму після закінчення війни

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News.

Волц підтвердив, що команда новообраного президента працює над підготовкою його майбутньої зустрічі.

"Підготовка вже відбувається… З позиції Дональда Трампа, не можна про щось домовлятися, якщо у вас немає якихось відносин, якогось діалогу з іншою стороною. І звісно ми будемо встановлювати такий зв’язок у наступні місяці", – зазначив він.

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Обговорюючи формат зустрічі, ведучий запитав, чи є намір провести двосторонню зустріч між Трампом і Путіним, чи можливий тристоронній формат за участю президента України Володимира Зеленського

Волц відповів, що конкретні рамки ще не встановлено, але очікує на телефонну розмову Трампа з Путіним найближчими днями чи тижнями.

Заява Волца стосовно Криму

Волц висловив думку, що домовленість про припинення вогню стала б "дуже позитивним першим кроком" для того, щоб починати дипломатичним шляхом домовлятися про перемир'я.

"Усі знають, що це якось має закінчитися дипломатично. Я просто не вважаю реалістичним, що ми виженемо кожного росіянина з кожного дюйма української землі, навіть із Криму. Президент Трамп визнав цю реальність, і я думаю, що це був величезний крок. Тепер увесь світ визнає цю реальність", – наголосив він.  

Водночас він зазначив, що мирна угода має включати гарантії безпеки Україні, щоб не допустити повторення нападу РФ.

Зниження мобілізаційного віку в Україні

Зокрема, в інтерв'ю радник Трампа розповів, що команда новообраного президента вважає, що що для стабілізації фронту в Україні потрібно знизити мобілізаційний вік. 

"Ще одна річ, яку нам треба буде побачити - це стабілізація на полі бою. І одна з речей, про яку ми будемо питати українців - у них є проблеми з живою силою. Їхній мобілізаційний вік зараз - 26 років, не 18. Вони можуть згенерувати сотні тисяч нових солдатів", - зазначив він.

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На його думку, для початку переговорів важливо досягти стабільності на фронті. При цьому він підкреслив, що просто нові пакети допомоги та озброєння не вирішать проблему без збільшення кількості військовослужбовців з українського боку.

Волц також зауважив, що команда Трампа отримала інформацію про проблеми з моральним духом українських військових та труднощі на фронті.

"Слухайте, якщо українці попросили весь світ поставити все на демократію, треба, щоб і вони поставили все на демократію", - підсумував Волц.

Заява Волца стосовно Гренландії

Майбутній радника з національної безпеки новообраного американського президента Майк Волц  зазначив, що Трамп розглядає усі шляхи приєднання Гренландії до країни.

Ведучий ABC News запитав Волца, чи планує Трамп застосувати дипломатичний тиск або військову силу для досягнення цієї мети.

"Президент Трамп завжди залишає всі варіанти дій відкритими, але також існує безліч шляхів, щоб змінити чинні угоди", – відповів він.

  • 10 січня Reuters інформувало, наразі йде підготовка до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.
  • Пєсков заявив, що  Путін готовий до зустрічі з новообораним президентом США Дональдом Трампом без попередніх умов. У МЗС України відреагували.
Теги:
Новини
Україна
політика
Крим
Президент США
мобілізація
окуповані території
Дональд Трамп
США
Гренландія
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