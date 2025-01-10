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OPINION

Що насправді стоїть за заявами Трампа про Україну?

Микола Княжицький
10 січня, 2025 п'ятниця
23:14
Погляд

Що стоїть за суперечливими заявами обраного президента США Дональда Трампа про війну та підтримку України, які висновки можна зробити з його останньої пресконференції та як це може вплинути на майбутнє українсько-американських відносин

Зміст

Хоча сама пресконференція Дональда Трампа могла викликати тривогу через інтерпретації наших медіа, насправді, в його словах не прозвучало нічого нового.

Головне, що можна було побачити, – це те, що Трамп поступово починає розбиратися в широкому колі питань, і цей процес ще триває. Саме тому його відповіді на запитання про Україну виглядають як уривки фраз, які складно зрозуміти без додаткових пояснень.  А тлумачень у фейсбуці, як відомо, більше ніж атомів у Всесвіті. 

Важливо розуміти, що головним є не те, що говорить Трамп на пресконференції, а те, які конкретні рішення ухвалюватиме його адміністрація. Особливості американської політики в тому, що інституції важливіші за персоналії, а юридичні процедури неможливо замінити емоційними жестами. Змінити загальний курс США щодо підтримки України дуже складно, хоча можуть змінюватися деякі деталі: темпи допомоги або її обсяги. Але робити висновки зарано хоча б тому, що Трамп поки що не є президентом.

На сьогодні головна перепона будь-якому мирному процесу – принципово різні погляди на війну і мирний процес з боку України, США, ЄС та путінської росії. Америка розглядає цей конфлікт як локальну війну в Європі, про що Трамп прямо сказав, згадавши про океан, який відокремлює США від Європи.

Для Путіна ж це глобальна війна з Заходом за нову "архітектуру безпеки".  США гіпотетично можуть говорити про заморожування війни на лінії фронту, хоч для нас це і болісно сприймати, але про якісь нові домовленості щодо світового порядку навіть натяків немає.

https://youtu.be/AsfHyAfw-j4?si=AhHLP-mYg9WumNvW


У цій ситуації гіпотетична відмова США від підтримки України не розв'яже ключового питання, яке Путін ставив собі за мету, коли розпочав війну. Тому припинення допомоги Україні означало б фактичну згоду США на умови Путіна щодо нової "архітектури безпеки". По суті, це була б капітуляція не лише юлогАмерики, а й усього Заходу перед Росією. 

Такий сценарій видається надзвичайно малоймовірним – незалежно від того, хто буде президентом США, оскільки це поставило б під загрозу всі інші міжнародні зобов’язання Вашингтона перед своїми союзниками.

Зараз ми бачимо, що люди, які невдовзі формуватимуть позицію адміністрації Трампа щодо України, ситуацію розуміють. Проте пресконференція показала, що цього розуміння поки недостатньо для складання чіткого плану завершення війни, який міг би представити Трамп публічно. 

Тому найближчим часом заяви Трампа будуть розмитими та нечіткими, щоб не "злякати" не лише Україну, ЄС і Путіна, але й саму американську політичну систему та її союзників по всьому світу.

Головне, що ми маємо зрозуміти, і про що вже неодноразово говорили члени майбутньої адміністрації Трампа – поразка України не відповідає національним інтересам США. Саме через цю тезу і варто розглядати всі заяви та дії обраного президента.


Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Теги:
Микола Княжицький
Дональд Туск
Війна з Росією
допомога США Україні
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