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Головна Культура The Weeknd переніс дату виходу альбому Hurry Up Tomorrow через пожежі в Лос-Анджелесі

The Weeknd переніс дату виходу альбому Hurry Up Tomorrow через пожежі в Лос-Анджелесі

Дар'я Тарасова
14 січня, 2025 вiвторок
19:20
Культура На фото: The Weeknd

Канадський співак Ейбел Тесфає, більш відомий як The Weeknd, переніс реліз нового альбому Hurry Up Tomorrow на 31 січня через лісові пожежі, які охопили Каліфорнію

Зміст

Про це він повідомив в insagram.

Канадський музикант та  продюсер The Weeknd скасував свій концерт у Rose Bowl у Лос-Анджелесі, запланований на 25 січня. Причиною стали нищівні лісові пожежі, які вирують у Каліфорнії з 7 січня.

"З повагою та турботою про мешканців округу Лос-Анджелес я скасовую концерт у Rose Bowl, спочатку запланований на 25 січня", — написав він.

The Weeknd наголосив, що це місто завжди було для нього "джерелом глибокого натхнення". З цієї ж причини він переніс дату релізу нового альбому Hurry Up Tomorrow.

"У зв'язку із цим я також вирішив перенести вихід свого альбому на 31 січня. Я, як і раніше, зосереджений на підтримці відновлення цих спільнот та допомоги їх неймовірним людям у відновленні. З любов'ю, Абель", - додав музикант.

За останній тиждень внаслідок лісових пожеж у Лос-Анджелесі загинуло щонайменше 24 людини, а площа пожежі становила 155 квадратних кілометрів.

Альбом Hurry Up Tomorrow є останньою частиною його трилогії, яка розпочалася блокбастером After Hours у 2020 році. За ним у травні вийде супутній фільм з тією ж назвою, в якому The Weeknd зніметься разом з Дженною Ортегою та Баррі Кеоганом. 

  • У Каліфорнії вирують масштабні лісові пожежі: вогонь забрав життя щонайменше п'ятьох людей і знищив понад тисячу будівель. Локалізувати пожежу не вдається, частину містян закликали евакуюватися.
  • Американська кіноакадемія відклала низку подій "Оскара-2025" через пожежі в Лос-Анджелесі.
  • Понад 50 зірок втратили домівки через пожежі, серед них Марк Гемілл, Ентоні Хопкінс, Джон Гудмен.
  • Українська співачка Міка Ньютон, яка живе у США, евакуювалась зі свого будинку через лісові пожежі в Каліфорнії.
  • Оголошення номінантів на "Оскар-2025" вдруге перенесли через пожежі в Лос-Анджелесі.
     
Теги:
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Світ
музика
Шоу-бізнес
Каліфорнія
США
лісові пожежі
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