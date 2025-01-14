The Weeknd переніс дату виходу альбому Hurry Up Tomorrow через пожежі в Лос-Анджелесі
Канадський співак Ейбел Тесфає, більш відомий як The Weeknd, переніс реліз нового альбому Hurry Up Tomorrow на 31 січня через лісові пожежі, які охопили Каліфорнію
Про це він повідомив в insagram.
Канадський музикант та продюсер The Weeknd скасував свій концерт у Rose Bowl у Лос-Анджелесі, запланований на 25 січня. Причиною стали нищівні лісові пожежі, які вирують у Каліфорнії з 7 січня.
"З повагою та турботою про мешканців округу Лос-Анджелес я скасовую концерт у Rose Bowl, спочатку запланований на 25 січня", — написав він.
The Weeknd наголосив, що це місто завжди було для нього "джерелом глибокого натхнення". З цієї ж причини він переніс дату релізу нового альбому Hurry Up Tomorrow.
"У зв'язку із цим я також вирішив перенести вихід свого альбому на 31 січня. Я, як і раніше, зосереджений на підтримці відновлення цих спільнот та допомоги їх неймовірним людям у відновленні. З любов'ю, Абель", - додав музикант.
За останній тиждень внаслідок лісових пожеж у Лос-Анджелесі загинуло щонайменше 24 людини, а площа пожежі становила 155 квадратних кілометрів.
Альбом Hurry Up Tomorrow є останньою частиною його трилогії, яка розпочалася блокбастером After Hours у 2020 році. За ним у травні вийде супутній фільм з тією ж назвою, в якому The Weeknd зніметься разом з Дженною Ортегою та Баррі Кеоганом.
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