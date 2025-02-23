У центрі Києва 24 лютого обмежать рух і паркування, а громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами
У понеділок, 24 лютого, в центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту і паркування, а громадський транспорт змінить маршрути руху
Про це інформує Київська міська державна адміністрація.
Зміни в роботі метро
Станція метро "Майдан Незалежності" не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів з 7:00 до 11:00.
Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі.
Як працюватиме наземний транспорт?
Із початку руху і орієнтовно до 19:00 наземний пасажирський транспорт курсуватиме з тимчасовими змінами:
- тролейбус № 6 – від Мінського масиву до ст. м. "Лукʼянівська";
- тролейбус № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
- автобуси №№ 110, 111, 114 – відповідно від вул. Милославської і Дарницької площі до Європейської площі;
- автобус № 62 – на ділянках Контрактова площа – Європейська площа та Ботанічний сад – Бессарабська площа.
Обмеження руху і паркування
За інформацією Національної поліції України, тимчасові обмеження транспортного руху та паркування діятимуть у центральній частині міста в Печерському та Шевченківському районах.
- Раніше у КМВА анонсували можливе відновлення руху Південним мостом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.94
- EUR Купівля 43.34Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе