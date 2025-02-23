У центрі Києва 24 лютого обмежать рух і паркування, а громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Зміни в роботі метро

Станція метро "Майдан Незалежності" не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів з 7:00 до 11:00.

Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі.

Як працюватиме наземний транспорт?

Із початку руху і орієнтовно до 19:00 наземний пасажирський транспорт курсуватиме з тимчасовими змінами:

тролейбус № 6 – від Мінського масиву до ст. м. "Лукʼянівська";

тролейбус № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобуси №№ 110, 111, 114 – відповідно від вул. Милославської і Дарницької площі до Європейської площі;

автобус № 62 – на ділянках Контрактова площа – Європейська площа та Ботанічний сад – Бессарабська площа.

Обмеження руху і паркування

За інформацією Національної поліції України, тимчасові обмеження транспортного руху та паркування діятимуть у центральній частині міста в Печерському та Шевченківському районах.