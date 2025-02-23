Зеленський: об'єднану армію Європи можна побудувати на основі контингенту миротворців та ЗСУ

Про це він сказав під час пресконференції 23 лютого.

"Я вважаю, що є в Європі слабкі місця. В європейській безпеці. Це не стосується однієї країни. Загалом. Всі ці слабкі місця були в Україні. Через війну ми багато речей зробили – підняли кількість виробництва, посилили армію. У нас 800 тисяч армія. Так, через трагедію війни…європейцям треба піднімати і вкладати ресурси в обороноздатність своїх країн. Тому що розраховувати треба на себе. І я пропоную таку об’єднавчу платформу – Україну, як перший крок до об’єднаної армії Європи. Збройні сили Європи", - зазначив Зеленський.

За його словами, це не експеримент, а "важливий безпековий пілот".

"І цей контингент може бути в Україні. Ми будемо працювати разом. Будуть напрацювання. Ми познайомимо один одного з технологіями, з дронами. Кого треба, навчимо сухопутній війні, і як працювати з сучасним ворогом. Все це знадобиться, я впевнений, для безпеки. Я вважаю, що сьогодні є реальний приклад – ми. Сьогодні є реальне бажання дати Україні гарантії безпеки і закінчити гарячу фазу війни. І на цьому прикладі можна побудувати ці Збройні сили. Навіть якщо немає такої поки що юридичної моделі, але на основі контингенту можна це побудувати…або це можуть бути союзницькі сили", - наголосив глава держави.