Зеленський: об'єднану армію Європи можна побудувати на основі контингенту миротворців та ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський висловив думку про те, що об'єднану армію Європи можна побудувати на основі контингенту миротворців та Збройних Сил України
Про це він сказав під час пресконференції 23 лютого.
"Я вважаю, що є в Європі слабкі місця. В європейській безпеці. Це не стосується однієї країни. Загалом. Всі ці слабкі місця були в Україні. Через війну ми багато речей зробили – підняли кількість виробництва, посилили армію. У нас 800 тисяч армія. Так, через трагедію війни…європейцям треба піднімати і вкладати ресурси в обороноздатність своїх країн. Тому що розраховувати треба на себе. І я пропоную таку об’єднавчу платформу – Україну, як перший крок до об’єднаної армії Європи. Збройні сили Європи", - зазначив Зеленський.
За його словами, це не експеримент, а "важливий безпековий пілот".
"І цей контингент може бути в Україні. Ми будемо працювати разом. Будуть напрацювання. Ми познайомимо один одного з технологіями, з дронами. Кого треба, навчимо сухопутній війні, і як працювати з сучасним ворогом. Все це знадобиться, я впевнений, для безпеки. Я вважаю, що сьогодні є реальний приклад – ми. Сьогодні є реальне бажання дати Україні гарантії безпеки і закінчити гарячу фазу війни. І на цьому прикладі можна побудувати ці Збройні сили. Навіть якщо немає такої поки що юридичної моделі, але на основі контингенту можна це побудувати…або це можуть бути союзницькі сили", - наголосив глава держави.
- 15 лютого, президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції, заявив, що настав час для створення Збройних сил Європи.
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