Голова зовнішньої розвідки Іващенко: наприкінці 2025 року в економіці Росії почнуться незворотні зміни на гірше
Росія зацікавлена у припиненні вогню задля відновлення своєї економіки, яка наразі перебуває в ослабленому стані та демонструє тенденцію до подальшого погіршення
Про це заявив керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко під час форуму "Україна. Рік-2025".
"Стосовно припинення вогню – cease fire. Так, Росії це потрібно. Потрібна передишка для відновлення економіки, накопичення нових запасів, підготовки армії, перегрупування військ і продовження нової агресії проти України. Росія без України і без Білорусі, яку вона вже майже окупувала – це не імперія. Економіка на сьогоднішній день слабка, має тенденції до погіршення. Можу сказати: все, що було накопичено за часи правління Путіна, вже витрачено", - наголосив Олег Іващенко.
За його словами, вже наприкінці року в економіці країни-агресорки будуть відзначатися "складні і безповоротні тенденції". У цьому контексті він навів приклад технічного стану та проблем в обслуговуванні російських атомних станцій.
"Прикладом може слугувати – технічний стан атомних станцій. Скажімо, Ленінградської атомної станції, на якій було лише останнім часом сім технічних неполадок, які можуть призвести до масштабних катастроф. Стосується це і нових енергетичних об’єктів, які експлуатує Росія. Прикладом також може слугувати Білоруська атомна станція, де технічні зупинки і поломки можуть мати наслідки не тільки для України, а й країн регіону", - розповів Іващенко.
- Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко повідомив, що у 2025 році росіяни отримали вказівку виготовити близько трьох тисяч ракет великої дальності, які планують застосувати для обстрілів території України.
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