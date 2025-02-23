РФ планує виготовити 3000 ракет великої дальності у 2025 році, – голова СЗР Іващенко

Про це повідомив керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко під час форуму "Україна. Рік-2025".

"Близько трьох тисяч - це ті засоби озброєння, які майже кожного дня знищують нашу інфраструктуру", - зазначив він.

Іващенко наголосив, що Україна знає про плани російських окупантів щонайменше до 2030 року.

"Ми сьогодні розуміємо, що відбувається всередині РФ, які там плани, процеси. Плани щодо України, плани щодо інших держав. Ми вивчили і продовжуємо вивчати сильні та слабкі сторони противника. Ми обізнані про перспективні плани, обізнані про ці плани щонайменше до 2030 року", - заявив Іващенко.

Крім того, у планах РФ на цей рік є виготовлення близько 7 мільйонів артилерійських боєприпасів і мін великого калібру.

"У цьому Росія чітко змагається і розуміє, що вона їх виробляє набагато більше, ніж всі країни Європи разом узяті", - підкреслив голова СЗР.