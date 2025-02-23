"У мене війна": Буданов відповів, чи планує йти в політику
Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, чи планує йти в політику після завершення війни в Україні
Про це він сказав у кулуарах форуму "Україна. Рік-2025".
Відповідаючи на питання журналістів, Буданов заявив, що наразі нічого не планує.
"У мене війна. Як, здається, і у всіх", - коротко відповів він.
- За даними опитування Socis за грудень 2024 року, близько 3% українців проголосували б за очільника ГУР Кирила Буданова, якби вибори президента провели найближчим часом. Лідером серед потенційних кандидатів є ексголовнокомандувач Валерій Залужний (26%). На другій сходинці президентського рейтингу в цьому опитуванні опинився чинний глава держави Володимир Зеленський (24,3%). Менше ніж 10% українців проголосували б за колишнього президента Петра Порошенка.
- Водночас станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряли президенту Володимиру Зеленському, не довіряли – 37%.
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