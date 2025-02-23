Масштабна пожежа у Москві, вибух на нафтовому родовищі у Тюменській області та на Кубані: де у ворога вибухало та палало цього тижня

У російському Міноборони заявили, що у ніч на 17 лютого протиповітряна оборона нібито

знищила

90 безпілотників у кількох регіонах РФ та окупованому Криму. Також там стверджують, що над акваторією Азовського моря було збито ракету "Нептун-МД". В Росії запевняють, що збили 38 БПЛА – над акваторією Азовського моря, 24 БПЛА – над територією Краснодарського краю, 15 – БПЛА над територією республіки Крим, 7 – БПЛА над акваторією Чорного моря, по 2 БПЛА – над територією Курської та Ростовської областей і по 1 БПЛА над територією Брянської та Бєлгородської областей.