Масштабна пожежа у Москві, вибух на нафтовому родовищі у Тюменській області та на Кубані: де у ворога вибухало та палало цього тижня
Цього тижня масштабна пожежа трапилася у Москві, вибухи лунали на нафтовому родовищі у Тюменській області та на нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї на Кубані
Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.
Масштабна пожежа у Москві, вибух на нафтовому родовищі у Тюменській області та на нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї на Кубані
- У російському Міноборони заявили, що у ніч на 17 лютого протиповітряна оборона нібито знищила 90 безпілотників у кількох регіонах РФ та окупованому Криму. Також там стверджують, що над акваторією Азовського моря було збито ракету "Нептун-МД". В Росії запевняють, що збили 38 БПЛА – над акваторією Азовського моря, 24 БПЛА – над територією Краснодарського краю, 15 – БПЛА над територією республіки Крим, 7 – БПЛА над акваторією Чорного моря, по 2 БПЛА – над територією Курської та Ростовської областей і по 1 БПЛА над територією Брянської та Бєлгородської областей.
- 17 лютого стало відомо, що у російському Воронежі внаслідок пожежі було знищено два дороговартісні ворожі комплекси РЕБ Р-330Ж "Житель", які загарбники застосовували у війні проти України. Російські автоматизовані станції були розташовані на заводі "Протек", де їх виготовляють. За даними української розвідки, комплекси РЕБ Р-330Ж росіяни планували відправити в зону бойових дій на війну проти України, але пожежа у Воронежі завадила їхнім планам.
- Окрім того, у ніч на понеділок, 17 лютого, безпілотники ССО та СБУ уразили ключові оборонні підприємства ворога у Краснодарському краї РФ. Дрони Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України вдарили по нафтопереробці та логістиці ворога в Краснодарському краї РФ. Було вражено два важливі підприємства ворожого ВПК – Ільський НПЗ та енергетичний об'єкт. "Приблизно 20 вибухів пролунало на Ільському нафтопереробному заводі приблизно за 400 кілометрів від контрольованої українською армією території. На об’єкті досі вирує пожежа", – написали військові. Зазначається, що на заводі шість технологічних установок для переробки нафти потужністю 6,6 млн тонн на рік. Цього місяця українські дрони вже вражали цей завод, який забезпечує паливом російську армію для ведення війни проти України. Інший уражений об’єкт – один з найбільших енергетичних об’єктів у РФ – взагалі зупинив свою роботу після нальоту українських безпілотників. Ворог перекачує нафту в обхід станції "Кропоткінская" на мінімальних обертах. Про атаку заявив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв. За його словами, внаслідок падіння уламків дронів постраждали 12 житлових будинків, а одна людина отримала поранення.
- Водночас міністерство оборони РФ заявило, що протягом ночі нібито було збито 90 безпілотних літальних апаратів: 38 – над акваторією Азовського моря, 24 – над територією Краснодарського краю, 15 – над територією республіки Крим, 7 – над акваторією Чорного моря, по 2 – над територіями Курської та Ростовської областей і по одному - над територіями Брянської та Білгородської області.
- На Радонезькому нафтовому родовищі в Тюменській області Росії вночі 18 лютого стався вибух на буровій вежі, внаслідок чого начебто постраждали двоє працівників. Повідомлялося, що близько опівночі бригада у складі майстра та трьох співробітників проводила ремонт на об'єкті компанії "РН-Уватнафтогаз". Під час підйому помпи стався викид газу, який одразу спалахнув. Двоє працівників – 22-річний бурильник та його 46-річний помічник – отримали опіки рук та обличчя. За даними тг-каналів, постраждалих повезли за 100 км на Кальчинське родовище, звідки їх забрав вертоліт санавіації. Наразі вони перебувають у тяжкому стані, чоловіків ввели у медикаментозний сон. Пожежу на місці загасили за 20 хвилин, однак через інцидент було зупинено роботу 23 інших свердловин. Деталі інциденту встановлюють.
- У ніч на 19 лютого безпілотники атакували Сизранський НПЗ у Самарській області РФ, після чого на об'єкті почалася пожежа. Судячи з фотографій очевидців, після атаки безпілотників на Сизранському НПЗ почалася пожежа, передає канал "Астра". Очевидці повідомляють як мінімум про два вибухи. Аеропорти Казані, Нижньокамська та Ульяновська з метою безпеки тимчасово призупинили свою роботу, заявили в Росавіації.
- Підрозділи СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 20 лютого завдали ураження по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї РФ, яка обслуговує нафтопровід Тихорецьк – Новоросійськ-2. "Ці елементи нафтоперекачувальної інфраструктури задіяні у забезпеченні окупаційної армії РФ", – зазначили у Генштабі. Для протидії українським засобам ураження росіяни застосовували наземні засоби ППО та гелікоптери Ка-52. Результати ураження уточнюються.
- 20 лютого на півдні Москви згорів інститут обчислювальної техніки імені Лєбєдєва. Російські ЗМІ пишуть, що площа займання сягала півтори тисячі квадратних метрів. Дах будівлі обвалився.
Вибухи на тимчасово окупованих територіях
- У тимчасово окупованому Бердянську в четвер, 20 лютого, вибухнув автомобіль, в якому перебував так званий заступник голови окупаційної адміністрації Євген Богданов. О 06:05 на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська вибухнув сірий Renault Duster – авто вигоріло дотла. Як пише ГУР, всередині машини перебував Богданов Сергій Юрійович – громадянин Росії, який формально обіймав посаду так званого заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська. До його обов'язків входили, зокрема, контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області.
Думки експертів
У Генштабі підтвердили удар 20 лютого по нафтоперекачувальній станції РФ на Кубані, зазначаючи, що елементи нафтоперекачувальної інфраструктури задіяні у забезпеченні окупаційної армії РФ.
Як додали джерела української спецслужби, це вже восьма атака СБУ на енергетичні об'єкти Росії з початку року. Вони завдають багатомільйонних збитків та ускладнюють логістику російської армії, бо перешкоджають постачати паливо.
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