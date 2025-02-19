У Тюменській області РФ стався вибух на нафтовому родовищі: росЗМІ кажуть про постраждалих
На Радонезькому нафтовому родовищі в Тюменській області Росії вночі 18 лютого стався вибух на буровій вежі, внаслідок чого начебто постраждали двоє працівників
Про це пишуть російські Telegram-канали 112 та Baza.
Повідомляється, що близько опівночі 18 лютого бригада у складі майстра та трьох співробітників проводила ремонт на об'єкті компанії "РН-Уватнафтогаз". Під час підйому помпи стався викид газу, який одразу спалахнув.
Двоє працівників - 22-річний бурильник та його 46-річний помічник - отримали опіки рук та обличчя.
За даними тг-каналів, постраждалих повезли за 100 км на Кальчинське родовище, звідки їх забрав вертоліт санавіації. Наразі вони перебувають у тяжкому стані, чоловіків ввели у медикаментозний сон.
Пожежу на місці загасили за 20 хвилин, однак через інцидент було зупинено роботу 23 інших свердловин. Деталі інциденту встановлюють.
- У ніч на 19 лютого безпілотники атакували Сизранський НПЗ у Самарській області РФ, після чого на об'єкті почалася пожежа.
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