У Тюменській області РФ стався вибух на нафтовому родовищі: росЗМІ кажуть про постраждалих

Про це пишуть російські Telegram-канали 112 та Baza.

Повідомляється, що близько опівночі 18 лютого бригада у складі майстра та трьох співробітників проводила ремонт на об'єкті компанії "РН-Уватнафтогаз". Під час підйому помпи стався викид газу, який одразу спалахнув.

Двоє працівників - 22-річний бурильник та його 46-річний помічник - отримали опіки рук та обличчя.

За даними тг-каналів, постраждалих повезли за 100 км на Кальчинське родовище, звідки їх забрав вертоліт санавіації. Наразі вони перебувають у тяжкому стані, чоловіків ввели у медикаментозний сон.

Пожежу на місці загасили за 20 хвилин, однак через інцидент було зупинено роботу 23 інших свердловин. Деталі інциденту встановлюють.