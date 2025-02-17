У Воронежі знищили два російські комплекси РЕБ "Житель", які окупанти мали відправити на фронт, - ГУР

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

Зазначається, що пожежа у Воронежі сталася у ніч з 27 на 28 січня 2025 року. Російські автоматизовані станції були розташовані на заводі "Протек", де їх виготовляють.



За даними української розвідки, комплекси РЕБ Р-330Ж росіяни планували відправити в зону бойових дій на війну проти України, але пожежа у Воронежі завадила їхнім планам.