На окупованих територіях України зберігаються рідкісноземельні копалини вартістю $350 млрд, - міністерка економіки Свириденко

Про це на форумі "Україна. Рік - 2025" розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Ми володіємо інформацією, що, на жаль, на території, яка тимчасово окупована, цих корисних критичних матеріалів є на суму близько 350 мільярдів доларів. Ми розуміємо, що це ресурси, якими на сьогодні володіє агресор", - заявила міністерка.

Вона додала, що окупанти можуть використовувати українські корисні копалини для авіаційної, оборонної, медичної галузей проти України.

За словами Свириденко, Україна має значні поклади літію, титану та урану. Вона відзначила, що нараз завдання України - залучити іноземні інвестиції у розвиток родовищ та видобуток копалин, а не лише їх експорт за кордон.

Раніше американське видання The Wall Street Journal писало, що переговори між США та Україною щодо підписання угоди про видобуток корисних копалин наближаються до завершення. А президент України Володимир Зеленський прагне особисто зустрітись з Дональдом Трампом наступного тижня у Вашингтоні для обговорення цієї угоди.



