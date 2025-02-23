Торік Україна виготовила понад 2 млн FPV-дронів, цього року буде більше, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що упродовж 2024 року Україна виробила 2,2 мільйона FPV-дронів. У цьому році масштаби виробництва планують збільшити
Про це він заявив під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2025".
Окрім цього, президент розповів, що у 2024 році Україна виробила ще 154 артилерійські системи і 100 тисяч далекобійних дронів.
"Ми зробимо більше дронів цього року. Це не замінює допомогу США, але це й не має такої мети", - заявив він.
За словами президента, 30% коштів на виробництво надходили від США, ще 30% - від країн Європи, а 40% спрямували від України.
Зеленський також висловив сподівання, що цьогоріч внесок України у виробництво буде становити 50%.
- Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна стала найбільшим виробником дронів у світі. Наразі 96% усіх безпілотників купують або вироблять на території України.
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