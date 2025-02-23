Торік Україна виготовила понад 2 млн FPV-дронів, цього року буде більше, - Зеленський

Про це він заявив під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2025".

Окрім цього, президент розповів, що у 2024 році Україна виробила ще 154 артилерійські системи і 100 тисяч далекобійних дронів.

"Ми зробимо більше дронів цього року. Це не замінює допомогу США, але це й не має такої мети", - заявив він.

За словами президента, 30% коштів на виробництво надходили від США, ще 30% - від країн Європи, а 40% спрямували від України.

Зеленський також висловив сподівання, що цьогоріч внесок України у виробництво буде становити 50%.