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Головна Технології В Україні купується або виробляється 96% дронів, - Умєров

В Україні купується або виробляється 96% дронів, - Умєров

Світлана Кравченко
23 лютого, 2025 неділя
15:38
Технології Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна стала найбільшим виробником дронів у світі. Наразі 96% усіх безпілотників купуються або виробляться на території України

Зміст

Про це він сказав на форумі "Україна. Рік - 2025".

"Працюємо для того, аби у нас формувалася зона ураження, яка унеможливила нам просування ворога. Працюємо над тим, щоб дати можливість більше виробляти, зробили всі закупівлі. Разом з урядом працюємо, аби ми залишатися номером один у світі у дронах і РЕБах", - заявив голова Міноборони.

Умєров розповів, що Україна наразі створила 8 коаліцій спроможностей за напрямками в різних доменах, а також розробила дорожні карти до 2027 року. 

"Наші спроможності виробництва наразі на 20-25 млрд доларів. Ми інвестуємо половину з цього. Працюємо над тим, щоб партнери вкладали гроші в нашу спроможність", - додав міністр.

Він також зазначив, що за останні три роки 55% безпекової допомоги України прийшло від українців, решта - від наших партнерів.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна є світовим лідером у виробництві безпілотників, і зазначив, що 2025 рік треба зробити рекордним щодо виробництва дронів.
     
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
безпілотник
Рустем Умєров
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