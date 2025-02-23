В Україні купується або виробляється 96% дронів, - Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна стала найбільшим виробником дронів у світі. Наразі 96% усіх безпілотників купуються або виробляться на території України
Про це він сказав на форумі "Україна. Рік - 2025".
"Працюємо для того, аби у нас формувалася зона ураження, яка унеможливила нам просування ворога. Працюємо над тим, щоб дати можливість більше виробляти, зробили всі закупівлі. Разом з урядом працюємо, аби ми залишатися номером один у світі у дронах і РЕБах", - заявив голова Міноборони.
Умєров розповів, що Україна наразі створила 8 коаліцій спроможностей за напрямками в різних доменах, а також розробила дорожні карти до 2027 року.
"Наші спроможності виробництва наразі на 20-25 млрд доларів. Ми інвестуємо половину з цього. Працюємо над тим, щоб партнери вкладали гроші в нашу спроможність", - додав міністр.
Він також зазначив, що за останні три роки 55% безпекової допомоги України прийшло від українців, решта - від наших партнерів.
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