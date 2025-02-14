Україна - №1 у світі з виробництва дронів, - Зеленський

Про це він сказав під час спілкування із журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

Володимир Зеленський зазначив, що під час телефонної розмови з Трампом багато говорили технологічні успіхи України.

"Такі успіхи є, всі це визнають. У нас сектор – 200 компаній сьогодні по виробництву дронів. Ми - №1 у світі. І всі це визнають. Але, я думаю, що проблема – що №2 – це Іран або Росія. Мені здається – це проблема. Повинно бути - №1 – Україна, Америка, Європа…Тоді, дійсно, є безпека, що навіть, якщо будуть у майбутньому ризики, будуть воювати не люди", - сказав Володимир Зеленський.

Мюнхенська безпекова конференція - 2025: головною темою є війна Росії в Україні

14 лютого 2025 року в Німеччині стартувала триденна 61-ша Мюнхенська безпекова конференція (Munich Security Conference). Участь у ній беруть 60 лідерів держав та урядів. Це найбільша у світі міжнародна конференція, під час якої країн обговорюють питання глобальної безпеки. Головна тема цьогорічної зустрічі – війна Росії проти України.

Українську делегацію на Мюнхенській конференції очолить президент Володимир Зеленський. Також у її складі очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров і заступник голови ОП Павло Паліса.

Американську делегацію на Мюнхенській конференції очолить віцепрезидент США Джей Ді Венс, президент США особисто не буде присутній. Також у делегації Сполучених Штатів будуть держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог.

У кулуарах Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо планують зустрітися з Володимиром Зеленським, щоб обговорити прагнення Трампа до перемовин щодо війни

Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що невдовзі посадовці з Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії на переговорах щодо війни. За його словами, Україна теж стане частиною зустрічі.