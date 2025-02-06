Зеленський очолить делегацію України на Мюнхенській конференції з безпеки

Про це в коментарі агентству Associated Press повідомив 6 лютого голова Офісу президента України Андрій Єрмак

Єрмак, який також візьме участь у зустрічі, розповів, що українська делегація представить позицію України щодо припинення війни та своє бачення того, як можна досягти тривалого й міцного миру.

"Необхідно, щоб лідери та політичні експерти, які будуть у Мюнхені, зрозуміли, що це імпульс. Що ми дуже близькі до того, щоб дійсно закінчити цю війну справедливим і тривалим миром, але (необхідно) бути разом... Не давати Росії можливості ділити світ, ділити партнерів", – сказав Єрмак.

Він додав, що на зустрічі в Мюнхені Україна сподівається обговорити гарантії безпеки, які можуть бути надані, щоб запобігти повторній агресії з боку Росії.

Єрмак підтвердив, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Київ після Мюнхенської конференції з безпеки, приблизно наприкінці лютого.

Мюнхенський саміт є регулярним форумом для глобальних дискусій із питань міжнародної безпеки. Він набув нового значення на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну й інших викликів. Конференцію також відвідають віцепрезидент США Джей Ді Венс і спеціальний посланник з питань України та Росії Rsn Rtkkju.