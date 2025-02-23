За три роки в Україні викрили 102 російські агентурні мережі, деякі з яких планували замахи на Зеленського, Буданова та мене, - Малюк

Про це очільник СБУ Василь Малюк сказав на форумі "Україна. Рік 2025".

"В частині іноземних спецслужб, а саме російських, які реально не сплять і продовжують свою розвідувальну і підривну діяльність, я можу сказати таке: у нас за три роки виявлено 102 агентурні ворожі мережі, серед яких є топові мережі. Серед цих "топчиків" є ті, які планували ліквідувати навіть нашого Верховного головнокомандувача, президента України", - зазначив він.

Очільник СБУ зазначив, як минулого року в переддень інавгурації російського диктатора Путіна, на Великдень, агенти Кремля хотіли організувати замах на генерала Буданова і керували це все з головного управління ФСБ. А виконавцями були високопосадовці управління держохорони, ті, хто мали відповідати за охорону перших посадових осіб.

"Але ворог свого часу проник і зумів їх завербувати, і вони виношували свій злочинний намір і були нами затримані уже на стадії завершеного замаху цього злочину. Це був справжній провал. Путін після цього знімає очільника на той час п’ятої служби ФСБ РФ генерал-лейтенанта Беседу, свого найближчого друга. І у нас в матеріалах, в скарбничці доказів, офіційно під ухвалу суду, задокументовані куратори України від ФСБ Перлін і весь його відділ, які прямо ставили завдання, платили за це гроші, але гроші вони в дійсності платили нам під контроль за вчиненням злочину. І ми це все зібрали. Так їм це не вдалося зробити, тому ГРУ через два дні вирішило помститися, і не військовим посадовцям, і не Верховному головнокомандувачу, а вони, окрім замаху на Буданова, планували й замах на мене", - розповів Малюк.

За його словами, "кроти" запланували теракт в одному гіпермаркеті французької фірми. Коли в час пік після 6 вечора там багато людей, там мали вибухнути вибухові пристрої в місцях, де легкозаймисті суміші. Утім, українські спецслужби задокументували це на випередження.

"Ми працюємо за законом і захищаємо свою землю, а вони діють як справжні терористи. Коли вони пробують штучно нас прив’язати до якихось злочинів, до яких ми апріорі не дотичні, то ми своєю чергою їх першочергово документуємо. Звичайно, вони пробують нас інформаційно розгойдати. Вони постійно проводять СІО (Спеціальні інформаційні операції) і ІПСО (Інформаційно психологічні спеціальні операції). І тут важлива перш за все правова свідомість наших співгромадян і наша з вами єдність. Ми проводимо постійну роботу", - наголосив голова СБУ.