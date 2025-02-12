СБУ повідомила про викриття зрадника у своїх лавах: на ФСБ працював керівник штабу Антитерористичного центру Служби
Служба безпеки Україна заявила, що викрила керівника штабу її Антитерористичного центру, який працював на російську ФСБ. Затримував його особисто голова СБУ Василь Малюк
Про це інформує пресцентр СБУ.
Зазначається, що працівники Служби безпеки задокументували 14 епізодів протиправної діяльності агента ФСБ, який ще 2016 року оголював Антитерористичне управління. Через нього СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію: спочатку у межах контррозвідувальних заходів, а потім - у межах кримінального провадження.
"Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми й методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів", - розповів Малюк.
Він зазначив, що за допомогою шифрованих програмних закладок працівники СБУ проникли у мобільні термінали, комп’ютери агента і "постійно з ним жили". Завдяки цьому вдалося якісно задокументувати збір і передачу інформації ворогу.
Очільник СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою "щура" та очолював операцію з його затримання.
Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав президенту України Володимиру Зеленському. СБУ вже реалізувало кримінальне провадження за статтею про державну зраду. Публічно деталі цієї спецоперації обіцяють розкрити найближчим часом.
"Самоочищення СБУ продовжується. Як би ворог не намагався проникати до наших лав – він думає, що володіє усіма можливими формами і методами конспірації, – але йому не вдасться це успішно зробити. Оскільки ми їх своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримуємо", - сказав Малюк.
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