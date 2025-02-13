Керівника штабу Антитерористичного центру СБУ Козюру взяли під варту

Про це повідомляє Суспільне.

Так, суд обрав запобіжний захід для Козюри - тримання під вартою до 11 квітня без права внесення застави.

Козюру підозрюють у співпраці з російським ФСБ. Прокурор у суді заявив, що підозрюваний передавав російським спецслужбам інформацію, що містила держтаємницю та наслідки ракетних обстрілів.

Крім цього, він зізнався, що працює на ФСБ із 2018 року та продовжив співпрацю після повномасштабного вторгнення РФ.