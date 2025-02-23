Єрмак: "Для нас не може бути компромісів з нашою незалежністю, територіальною цілісністю і суверенітетом"
Для України не може бути жодних компромісів щодо територіальної цілісності, незалежності та суверенітету
На цьому наголосив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму "Україна. 2025 рік"
"Позиція президента, позиція всієї команди залишається незмінною. Для нас не може бути компромісів з нашою незалежністю, територіальною цілісністю і суверенітетом. І саме на цих позиціях знаходиться Україна", - сказав Єрмак.
Керівник Офісу президента наголосив, що війну слід "закінчити справедливим, стійким миром", який буде забезпечений "залізобетонними гарантіями безпеки".
- Раніше прессекретарка президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт заявила, що американський лідер і його команда сподіваються зупинити війну на "цьому тижні".
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