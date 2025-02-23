Єрмак: "Для нас не може бути компромісів з нашою незалежністю, територіальною цілісністю і суверенітетом"

На цьому наголосив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму "Україна. 2025 рік"

"Позиція президента, позиція всієї команди залишається незмінною. Для нас не може бути компромісів з нашою незалежністю, територіальною цілісністю і суверенітетом. І саме на цих позиціях знаходиться Україна", - сказав Єрмак.

Керівник Офісу президента наголосив, що війну слід "закінчити справедливим, стійким миром", який буде забезпечений "залізобетонними гарантіями безпеки".