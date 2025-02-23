Універсальна і дуже маневрова: що відомо про італійську броньовану машину Puma, яка перебуває на озброєнні ЗСУ

Що таке Puma

Puma – це сімейство італійських легких колісних бойових броньованих машин. Виробником є консорціум Iveco Fiat – OTO Melara, що створив дві версії бронемашин: Puma 4х4 і Puma 6х6.

В італійській армії варіант 4х4 перевозить двох солдатів, окрім водія та навідника, і використовується парами для розвідки на полі бою. Варіант 6х6 перевозить чотирьох солдатів, а також водія та навідника. Загалом вважається, що Puma 4x4 розрахована на 3 солдатів та водія, а версія 6х6 може перевозити сімох військових (6+1).

Спочатку Puma розглядалась як доповнення до колісного винищувача танків Centauro B1, що перебуває на озброєнні кавалерійських полків італійської армії. Станом на сьогодні, більшість піхотних полків сухопутних військ Італії також оснащені машинами Puma.

Перші прототипи були створені в 1988 році, а на озброєння бронемашини були взяті у 2001-му. Всього відомо про виготовлення близько шести сотень "пум", із них 250 – у варіанті 6х6.

Італійська броньована машина Puma, фото: Pakistan Defense

Бронемашини Puma в Україні

Бронетранспортер Puma перебуває на озброєнні збройних сил Італії, Пакистану, Лівії та Джибуті. Крім того, Аргентина використовувала "пуми" на навчаннях. Нещодавно до списку операторів цих броньованих машин долучилася й Україна.

У червні 2024 року Міністерство оборони України допустило італійські бронетранспортери Puma до експлуатації у Силах оборони. В міноборони повідомили, що бронетранспортери пройшли кодифікацію, яка дозволяє закуповувати цей БТР за кошти з державного бюджету.

Портал Army Recognition наголошував, що жодна країна офіційно не повідомляла про передачу Україні колісних бронемашин Puma. Оглядачі припускають, що партія цих бронетранспортерів увійшла до одного із секретних пакетів оборонної допомоги Україні від уряду Італії. Раніше так уже ставалося з італійськими самохідними артилерійськими установками M109L, які опинилися на озброєнні в ЗСУ без офіційних повідомлень про передачу цього озброєння.

Оскільки офіційних повідомлень щодо "пум" не було, то нема й інформації, скільки саме і в яких модифікаціях бронемашини передавали Україні. Йдеться не лише про основні версії (4х4 або 6х6) – на базі БТР Puma було створено різні варіанти техніки: командно-штабні машини, розвідувальні, машини обладнані протитанковими та протиповітряними комплексами, санітарні, евакуаційні БТР, а також машини РХБ-захисту (радіаційного, хімічного та біологічного – ред.).

Технічні характеристики Puma 6х6

Довжина – 5,07 м,

Ширина – 2,09 м,

Висота – 1,67 м,

Вага – 8,2 т,

Екіпаж – 2 особи,

Десант – 4 особи,

Швидкість – 110 км/год,

Операційна дальність – 700 км,

Двигун – 180 к.с.

Ведучі колеса – 6,

Глибина водної перешкоди, що долається без підготовки – 1 м

Градієнт – 60%.

Озброєння та захист БТР Puma

Основним озброєнням "пум" є 12,7-міліметровий кулемет (як варіант – 7,62 мм), що забезпечує ефективну вогневу підтримку.

Бойові машини можуть також бути озброєні протитанковою ракетою Raytheon TOW, пускову установку встановлюють ​​на даху машини. Ракета TOW – це ракета з оптичним відстеженням з проводовим наведенням і максимальною дальністю польоту в 3,75 км.

На машину також можуть бути встановлені протитанкові керовані ракети MBDA Milan і зенітні ракети Mistral.

Додатковим озброєнням є триствольний димовий гранатомет з електроприводом, встановлений з обох боків корпусу (як 4х4, так і 6х6) для забезпечення захисту від систем візуального та інфрачервоного націлювання.

Щодо броні, то суцільнозварний сталевий броньовий корпус з двигуном у передній частині забезпечує захист від боєприпасів стрілецької зброї та осколків снарядів. Борти корпусу формуються з окремих частин сталевої броні замість зварних секцій. Екіпаж захищений від радіації, хімічної та біологічної зброї системою захисту, вбудованою в систему кондиціонування повітря. Моторний відсік оснащений системою виявлення та пожежогасіння.

Італійська броньована машина Puma, фото: з відкритих джерел

Механіка "пуми"

Моторний відсік знаходиться в передній частині автомобіля. Чотирициліндровий дизельний двигун із додатковим охолодженням і турбонаддувом вироблений Iveco і має потужність у 180 кінських сил.

Автоматична коробка передач (5 передач переднього ходу і одна задня) виготовляють у Німеччині. Гідропневматичні опори постачає французька компанія Messier. Підсилювач керма розташований на передній осі автомобіля 4х4 або двох передніх осях 6х6. Кожне колесо оснащене дисковими гальмами.

"Максимальний ухил становить 60%, бічний ухил 30%. Автомобіль має глибину переходу вбрід 1 м. Радіус повороту становить 6 м на Puma 4х4 і 7,5 м на бронемашині 6х6. Транспортний засіб транспортується повітрям і морем", – розповідає про італійський БТР видання Army Technology.

Що ще варто знати про броньовані машини Puma

Корпуси для різних версій транспортних засобів Puma налаштовують відповідно до вимог конкретної місії, тоді як механічні системи з незначними відмінностями є загальними для всієї лінійки "пум".

Водій, місце якого знаходиться з лівого боку БТРа, має три перископічних приціли. Центральний перископ є пасивним перископом нічного бачення. Командирська вежа в центрі машини оснащена п'ятьма перископічними прицілами, що забезпечують огляд на 360°.

Army Recognition пише, що Puma є відносно легкою для бронетехніки свого класу і має "чудову маневровість". А запас ходу до 800 км робить італійський БТР витривалим транспортним засобом, здатним долати великі відстані без частого дозаправлення. Оглядачі сходяться на тому, що Puma, особливо 6x6, є "цінним активом для розвідки, транспортування військ і підтримки на полі бою".