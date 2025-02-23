Міноборони попередило про технічний збій в роботі Резерв+: може вплинути на оновлення документів
Міністерство оборони України повідомило про тимчасові технічні проблеми в роботі застосунку Резерв+, які можуть вплинути на процес оновлення документів
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
За інформацією українського оборонного відомства, наразі спостерігається "нестабільний доступ застосунку до системи Трембіта, яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами", що може впливати на оновлення документів у Резерв+.
Попри це всі документи, видані раніше, залишаються дійсними. У Міноборони порекомендували користувачам зберігати pdf-версію електронного військового посвідчення на своїх смартфонах.
"Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. Взаємодія буде відновлена найближчим часом", - зазначили у відомстві.
- У мобільному застосунку Резерв+ на укладення добровільного річного контракту в Збройних Силах України для 18-24-річних зафіксовано понад 10 тис. звернень.
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