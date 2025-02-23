У київському нічному клубі співали російських пісень: Нацполіція звертатиметься до уповноваженого із захисту державної мови
У телеграм-каналах поширилося відео із виконанням російських пісень в столичному нічному клубі Fifty. Правоохоронці готують звернення до уповноваженого із захисту державної мови для належного реагування
Про це повідомляє поліція Києва.
"Сьогодні в телеграм-каналах було опубліковано відео із виконанням пісень російською мовою в одному із закладів Голосіївського району. Наразі на місці події перебувають співробітники поліції та слідчо-оперативна група, які спілкуються із адміністрацією клубу та персоналом", - зазначили правоохоронці.
З фото, опублікованих поліцією, зрозуміло, що мова йде про нічний клуб Fifty.
Проводиться перевірка, в рамках якої поліція готує звернення до уповноваженого із захисту державної мови для належного реагування.
- Учасник лонгліста Нацвідбору на Євробачення-2025 Enleo, який потрапив у скандал через прослуховування російської музики, заявив, що не думав, що це буде сприйнято різко суспільством.
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