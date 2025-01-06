"У моменті забув": Enleo прокоментував, чому в його плейлісті були пісні російських виконавців

Про це він сказав в інтервʼю Славі Дьоміну.

Музикант Enleo, справжнє імʼя якого Микита Леонтьєв, пояснив, як російські пісні опинилися в його списку прослуховування. За словами артиста, увечері напередодні він натрапив на відео в TikTok, де звучала пісня російського репера Oxxxymiron.

"Оскільки я до війни дійсно слухав декілька його пісень, я вирішив подивитися, що там у нього вийшло, прогортав ці пісні, почитав тексти. Я зробив велику помилку, бо це було зроблено на платформах Apple Music, Spotify. Коли ти прослуховуєш пісню, ти платиш якусь дуже маленьку копієчку туди. І я раніше з цим навіть боровся. Ми колись вигнали Моргенштерна з першого місця в чартах. І коли в мене були переклади, зʼявилась "Інша любов", ми робили з цього такий флешмоб, челендж. Я казав людям: "Не слухайте пісні [росіян] на платформах". Але з часом, просто в моменті я сам про це забув", - заявив Enleo.

Співак зазначив, що коли до нього підійшли з питанням, чи слухає він російські пісні, він не хотів відмовлятися показувати свій телефон.

"Як на мене, це мало дивний вигляд. Я показав, усе чесно, але не думав, що це буде сприйнято різко суспільством", - додав Enleo.

Він уточнив, що в такому випадку його слова звучали б як виправдання.