"У моменті забув": Enleo прокоментував, чому в його плейлісті були пісні російських виконавців
Учасник лонгліста Нацвідбору на Євробачення-2025 Enleo, який потрапив у скандал через прослуховування російської музики, заявив, що не думав, що це буде сприйнято різко суспільством
Про це він сказав в інтервʼю Славі Дьоміну.
Музикант Enleo, справжнє імʼя якого Микита Леонтьєв, пояснив, як російські пісні опинилися в його списку прослуховування. За словами артиста, увечері напередодні він натрапив на відео в TikTok, де звучала пісня російського репера Oxxxymiron.
"Оскільки я до війни дійсно слухав декілька його пісень, я вирішив подивитися, що там у нього вийшло, прогортав ці пісні, почитав тексти. Я зробив велику помилку, бо це було зроблено на платформах Apple Music, Spotify. Коли ти прослуховуєш пісню, ти платиш якусь дуже маленьку копієчку туди. І я раніше з цим навіть боровся. Ми колись вигнали Моргенштерна з першого місця в чартах. І коли в мене були переклади, зʼявилась "Інша любов", ми робили з цього такий флешмоб, челендж. Я казав людям: "Не слухайте пісні [росіян] на платформах". Але з часом, просто в моменті я сам про це забув", - заявив Enleo.
Співак зазначив, що коли до нього підійшли з питанням, чи слухає він російські пісні, він не хотів відмовлятися показувати свій телефон.
"Як на мене, це мало дивний вигляд. Я показав, усе чесно, але не думав, що це буде сприйнято різко суспільством", - додав Enleo.
Він уточнив, що в такому випадку його слова звучали б як виправдання.
- Enleo потрапив у лонгліст Нацвідбору, проте не пройшов до шортліста. Він вважає, що це сталося через скандал з прослуховуванням російської музики. Співак все ще має шанси опинитися в фіналі, якщо за нього проголосують українці. Продюсера іншого артиста з лонгліста - TESLENKO - обурило потрапляння у лонгліст Нацвідбору Enleo, який слухає російську музику. Організатори відповіли, що правилами Євробачення це не заборонено.
- Проте TESLENKO зняв свою кандидатуру з Нацвідбору-2025. Натомість він зареєструвався на кастинг до Una Voce Per San Marino - відбору на Євробачення у Сан-Марино.
- Згодом Enleo заявив, що з 2022 року не додавав до плейліста нових пісень російських виконавців, а слухав лише вподобані раніше.
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