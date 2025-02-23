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Головна Війна з Росією "Намагаються максимально задіяти всі інструменти": Юсов про спроби РФ розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні
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"Намагаються максимально задіяти всі інструменти": Юсов про спроби РФ розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні

Катерина Ганжа
23 лютого, 2025 неділя
14:02
Війна з Росією Андрій Юсов

Росія не полишає спроби підриву суспільно-політичної ситуації в Україні, намагаючись "максимально задіяти всі інструменти"

Зміст

На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов перед початком форуму "Україна. 2025 рік", передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Це офіційні заяви наших колег, зокрема, Служби безпеки України – про намагання розхитувати ситуацію. Зрозуміло, що такі заяви ґрунтуються на попередній інформації. Росія, путінський режим, весь період і повномасштабного вторгнення, і з 2014 року докладає величезних зусиль для дестабілізації ситуації всередині країни. І цей період не виключення", - зазначив Юсов. 

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За його словами, для цього росіяни намагаються максимально задіяти всі інструменти.

  • Раніше Служба безпеки України попередила про нові спроби російських спецслужб розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
ГУР
пропаганда
російські фейки
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