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"Потрібна ратифікація парламентом": Зеленський про економічну угоду зі Сполученими Штатами

Катерина Ганжа
23 лютого, 2025 неділя
18:17
Світ

Економічна угода між Україною та Сполученими Штатами Америки має пройти ратифікацію Верховною Радою України

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 23 лютого.

Глава держави зазначив, що Сполучені Штати мають бачити, що "не просто віддають гроші Україні", а й можуть підняти економіку країни, якщо угода буде вигідною для обох сторін.

"Угода між нами і партнерами, хочеться, щоб була без скандалів, а навпаки "win-win" для наших народів. Або для американського бізнесу і для нашого бізнесу і народу. Я вважаю, що таку угоду треба підписувати", - зазначив Зеленський. 

Відповідаючи на запитання про те, чи зможе Україна відмовитися від угоди у разі, якщо американська сторона не врахує українські інтереси, і чи не стане це причиною зупинки допомоги зі сторони США, президент зазначив, що наразі "нічого не зупинено, але і нічого нового не проголошено".

"Зараз допомога є…15 мільярдів у дорозі…Щось вийшло, щось перебуває в дорозі. У зброї і різних технічних засобах ці гроші. Тому нічого не зупинено, але і нічого нового не проголошено. Я вважаю, щоб щось нове було, треба розуміти – а як нове ви будете віддавати. І ми готові проговорити формат – що ми отримуємо і як віддаємо. Готові це проговорити в цій угоді", - зазначив Зеленський. 

Глава держави розповів, що під час спілкування з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом зазначив, що якщо американська сторона хоче бачити в угоді конкретні цифри, то за українськими законами, буде необхідна ратифікація парламентом.  

"Можна підписати, а потім ратифікувати. Тобто, міністри можуть підписати, потім ратифікувати. І ми б дуже хотіли зустрітися із президентом Трампом, поставити крапки на цій угоді, міністри б підписали, парламент ратифікував. І всі були б щасливі. Але трішки треба йти назустріч один одному", - сказав Зеленський. 

  • Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності включення гарантій безпеки для України в проєкт економічної угоди зі Сполученими Штатами Америки. Наразі ж такого пункту там немає.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
США
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