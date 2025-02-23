"Потрібна ратифікація парламентом": Зеленський про економічну угоду зі Сполученими Штатами
Економічна угода між Україною та Сполученими Штатами Америки має пройти ратифікацію Верховною Радою України
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 23 лютого.
Глава держави зазначив, що Сполучені Штати мають бачити, що "не просто віддають гроші Україні", а й можуть підняти економіку країни, якщо угода буде вигідною для обох сторін.
"Угода між нами і партнерами, хочеться, щоб була без скандалів, а навпаки "win-win" для наших народів. Або для американського бізнесу і для нашого бізнесу і народу. Я вважаю, що таку угоду треба підписувати", - зазначив Зеленський.
Відповідаючи на запитання про те, чи зможе Україна відмовитися від угоди у разі, якщо американська сторона не врахує українські інтереси, і чи не стане це причиною зупинки допомоги зі сторони США, президент зазначив, що наразі "нічого не зупинено, але і нічого нового не проголошено".
"Зараз допомога є…15 мільярдів у дорозі…Щось вийшло, щось перебуває в дорозі. У зброї і різних технічних засобах ці гроші. Тому нічого не зупинено, але і нічого нового не проголошено. Я вважаю, щоб щось нове було, треба розуміти – а як нове ви будете віддавати. І ми готові проговорити формат – що ми отримуємо і як віддаємо. Готові це проговорити в цій угоді", - зазначив Зеленський.
Глава держави розповів, що під час спілкування з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом зазначив, що якщо американська сторона хоче бачити в угоді конкретні цифри, то за українськими законами, буде необхідна ратифікація парламентом.
"Можна підписати, а потім ратифікувати. Тобто, міністри можуть підписати, потім ратифікувати. І ми б дуже хотіли зустрітися із президентом Трампом, поставити крапки на цій угоді, міністри б підписали, парламент ратифікував. І всі були б щасливі. Але трішки треба йти назустріч один одному", - сказав Зеленський.
- Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності включення гарантій безпеки для України в проєкт економічної угоди зі Сполученими Штатами Америки. Наразі ж такого пункту там немає.
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