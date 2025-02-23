В проєкті угоди зі США поки що нема гарантій безпеки, - Зеленський

Про глава держави сказав під час пресконференції 23 лютого.

"Від Трампа я дуже хочу розуміння одне одного, почути що відбувається, які гарантії безпеки потрібні Україні. Частково це було в плані перемоги України, щоб Україна була сильною за столом перемовин", - сказав Зеленський.

Він також додав, що "гарантії безпеки від Трампа дуже потрібні" Україні.

"Гарантіями безпеки можуть бути і економічна угода, тощо. Але не просто економічна угода між нашими державами, як частина гарантій безпеки. Тому в угоді потрібно, щоб було те, чого поки що немає – гарантії безпеки, які ми будемо отримувати від Сполучених Штатів", - пояснив глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що вірить у те, що американський лідер "хоче і допоможе закінчити війну", але "мир через силу" – це передусім спрямувати силу в бік Росії.

"Він хоче якнайшвидше закінчити війну. В цьому ми точно сходимося і я дійсно вірю, що він хоче і допоможе нам закінчити цю війну. Але мир через силу – це передусім – скерувати силу в бік Росії. І мені здається, це і є зміст виразу "мир через силу". Ми партнери і я дуже хочу, щоб він був на нашому боці. Щоб це не була просто медіація. Бо мені здається, цього замало", - резюмував Зеленський.