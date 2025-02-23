Президент Зеленський ставить завдання завершити війну у 2025 році, - міністр МЗС Сибіга
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що президент України Володимир Зеленський ставить завдання завершити війну та досягти справедливого миру для України у 2025 році
Про це він розповів на форумі "Україна. Рік 2025" в етері "Еспресо".
"Сьогодні вся українська дипломатія живе фундаментальною метою досягнення всеосяжного й справедливого миру для України. Ми переконані, що в цьому році ми реально маємо шанс здобути мир. У цей складний, турбулентний період ми можемо досягти миру для України. Зараз багатьом партнерам говоримо, що сьогодні настав час, коли дійсно потрібно пристебнути дипломатичні паски безпеки. Ми не повинні піддаватись емоціям", - розповів Сибіга.
Міністр додав, що українська дипломатія і далі буде наполегливо працювати над зміцненням суб'єктності.
"Я можу сказати, що вся наша дипломатична служба максимально мобілізована задля досягнення миру в Україні й закінчення цієї війни цього року. Саме таке завдання сьогодні ставить президент Володимир Зеленський. Протягом всіх цих 3 років російської агресії дипломатична служба була невідʼємною частиною зміцнення стійкості та обороноздатності України. Ми далі будемо працювати над зміцненням субʼєктності нашої держави", - наголосив він.
- 18 лютого державний секретар США Марко Рубіо після переговорів американської сторони з російською в Ер-Ріяді заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки.
- Водночас в ISW вважають, що переговори Росії зі США не продемонстрували ознак того, що Кремль готовий іти на поступки задля припинення війни в Україні.
- Президент Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що йти на поступки росіянам - це значить підтримати 1% українського населення.
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