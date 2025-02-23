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З початку доби на фронті сталося 47 боєзіткнень: окупанти 11 разів намагалися витіснити позиції ЗСУ на Покровському напрямку
Від початку доби на російсько-українському фронті відбулося 47 бойових зіткнень. Російські окупанти намагаються штурмувати позиції Сил оборони на 10 напрямках
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Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00 23 лютого.
Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Сили оборони України завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.
Від обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Братениця, Велика Писарівка, Чернацьке, Уланове, Кучерівка, Студенок, Степок, Шалигіне, Сидорівка, Сімейкіне Сумської області; Леміщине Харківської області.
Ситуація на напрямках
На Харківському напрямку ворог один раз атакував в районі Вовчанська, на даний час бій завершено.
На Куп’янському напрямку противник здійснив спробу просунутись вперед неподалік Загризового, отримав відсіч.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала дев’ять разів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Кузьмине та в напрямку Нового, Чернещини, українські захисники вже відбили шість атак ворога, бої тривають. Авіаудару зазнав Слов’янськ.
На Краматорському напрямку авіаційного удару терористичні війська завдали по Рай-Олександрівці.
На Торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував вісім разів неподалік Кримського та Торецька, точаться чотири бої.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Промінь, Котлине, Андріївка, Богданівка, Улакли. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 10 атак, одне боєзіткнення досі триває. Втрати окупантів уточнюються.
Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог сім разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке, один бій ще триває.
На Гуляйпільському напрямку противник КАБами атакував Гуляйполе та Зелене Поле.
На Оріхівському напрямку українські захисники відбивають атаку в районі Степового. Кам’янське зазнало удару НАРами.
На Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили чотири атаки російських загарбників, ще п’ять боїв продовжуються. Противник завдав 17 авіаційних ударів, скинувши при цьому 27 КАБ, здійснив понад 250 обстрілів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.
На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.
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