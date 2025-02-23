Україна відхилила вимогу США щодо створення фонду розміром $500 млрд в межах угоди про корисні копалини, - Bloomberg
Україна відмовилася від вимоги США створити фонд на 500 млрд доларів в межах угоди про надання Вашингтону частки від мінеральних ресурсів країни
Про це інформує Bloomberg з посиланням на словам українського чиновника, знайомого з перебігом переговорів.
Згідно з повідомленням, цей фонд мав компенсувати США військову допомогу, надану Україні з початку російського вторгнення. Однак українська сторона стверджує, що реальна сума допомоги становить близько 90 млрд доларів, що в п'ять разів менше, ніж зазначена Трампом.
За словами співрозмовника видання, учасникам переговорів потрібно більше часу, щоб завершити угоду, оскільки поточний проєкт угоди, запропонований США, містить деякі сумнівні елементи, а президент України Володимир Зеленський не готовий його затвердити.
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Тим часом президент США Дональд Трамп продовжує тиснути на Зеленського, щоб той прийняв угоду на фоні зростаючої напруженості між лідерами двох країн та побоювань, що Україна може бути виключена з можливих мирних переговорів.
Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, що угода передбачає передачу доходів від природних ресурсів України до фонду, який має на меті довгострокову реконструкцію країни. США отримають права на управління цим фондом, що, за словами Бессента, забезпечить прозорість та залучення приватних інвестицій.
Він також підкреслив, що США не стануть власниками фізичних активів в Україні і не обтяжать країну новими боргами.
- Пентагон спростував заяву президента Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати витратили 350 млрд доларів на підтримку України. Реальні цифри значно менші.
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