Зеленський: об'єднану армію Європи можна побудувати на основі контингенту миротворців та ЗСУ

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

"Я вважаю, що є в Європі слабкі місця, в європейській безпеці, це не стосується однієї країни - загалом. Всі ці слабкі місця були в Україні, через війну ми багато речей зробили, підняли кількість виробництва, посилили армію, у нас 800 тисячна армія. Так, через трагедію. Через трагедію війни ми це зробили. Європейці знають всі деталі, всі гроші тощо. Європейцям треба підіймати і вкладати ресурси в обороноздатність своїх країн, тому що розраховувати треба на себе. І я пропоную таку об’єднавчу платформу, Україну, як перший крок до об’єднаної армії Європи. Збройні сили Європи", - зазначив він.

Українські Збройні сили мають багато знань і досвіду ведення бойових дій, тому можуть навчити військових із країн Європи.

"Я сказав, що це не експеримент, але важливий безпековий пілот, і цей контингент може бути в Україні, ми всі будемо працювати разом, будуть напрацювання, ми познайомимо одне одного з технологіями, з дронами, кого треба навчимо і сухопутній війні. І як працювати з сучасним ворогом, технологічним, дуже технологічним ворогом тощо. Все це знадобиться, я впевнений, для безпеки, і це спокій, дай Бог, щоб не було жодної війни, але це спокій для всіх. Я вважаю, що сьогодні є реальний приклад - ми. Сьогодні є реальне бажання дати Україні гарантії безпеки і закінчити гарячу фазу війни, і на цьому прикладі можна побудувати ці збройні сили. Навіть якщо немає поки що нової юридичної моделі, але на основі контингенту можна це побудувати. На мою думку, всім доведеться збільшувати обороноздатність своїх країн, або це можуть бути союзницькі сили", - вважає президент України.

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