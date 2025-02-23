Командирами корпусів ЗСУ призначать найбільш підготовлених комбригів, - Сирський

Про це заявив головком ЗСУ Олександр Сирський на форумі "Україна. Рік 2025".

"Одне з ключових питань - це підвищення якості управління. Підвищення якості управління полягає в багатьох питаннях, зокрема у досконалості структури органів управління. Наразі ми використовуємо таку структуру управління, яка включає тимчасові органи: це тактичні групи, оперативно-тактичні угруповання, які комплектуються офіцерами з різних органів управління", - розповів він.

Сирський підкреслив, що процес переходу на структуру корпусів продовжується.

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"Ми цю тему розпочали ще минулого року, була розроблена концепція реорганізації Збройних Сил в умовах війни. Звичайно, ми розібралися і порахували всі моделі: цей корпус на модель, це дивізійна модель. Ну і для нас в наших умовах найбільш оптимальна та найбільш ефективна - це корпусна модель", - пояснив Сирський.

Він додав, що планується створити певну кількість корпусів. П’ять з них вже створені, вони показали свою ефективність, тому цей процес триває, в короткий термін буде створено ще певну кількість корпусів, зауважив головком ЗСУ.

"На посади командирів корпусів будуть призначення найбільш підготовлені офіцери, в першу чергу з-поміж командирів бригад, які показали свою ефективність. Тому цей процес триває і я сподіваюсь що він нам дасть відповідні переваги: ми зможемо значно підняти ефективність управління, що буде сприяти нашій перемозі", - резюмував Сирський.