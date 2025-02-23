Речниця Білого дома: Трамп і його команда сподіваються зупинити війну "на цьому тижні"
27-річна прессекретарка президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт озвучила новий термін закінчення війни від чинного американського лідера
Вночі в неділю, 23 лютого 2025 року, за Києвом (ввечері 22 лютого у Вашингтоні) вона сказала, що йдеться про "цей тиждень", передає The Hill.
"Президент і його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту. І президент дуже впевнений, що ми зможемо це зробити цього тижня", - сказала Левітт журналістам на Південній галявині Білого дому після повернення з республіканської Конференції консервативних політичних дій (CPAC), яка відбувалася у Мериленді.
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Пропагандисти з російської агенції ТАСС стверджують, що цю заяву Левітт зробила у відповідь на їхнє запитання.
Відео зі словами речниці Білого дома про плани Трампа щодо завершення війни вже "цього тижня" потрапили до кадрів загальноамериканського новинного пулу (US network pool) і були продемонстровані навіть за межами США.
- Обіцянка Трампа "зупинити" російсько-українську війну протягом 24 годин з моменту його вступу на посаду президента США була однією з основних у його передвиборчій кампанії. Пізніше новообраний американський президент неодноразово наголошував, що прагне зробити це якнайшвидше.
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