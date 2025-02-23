Єрмак і Свириденко сьогодні продовжать перемовини зі США

Про це йшлося під час форуму "Україна. Рік 2025".

Так, Україну представлятимуть керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністерка економіки Юлія Свириденко.

Під час запитань журналістів до Свириденко модераторка зауважила, що міністерка обмежена в часі, адже вона з Єрмаком скоро вирушає продовжувати переговори.

"Саме наступний раунд переговорів з нашими американськими партнерами", - додав очільник ОП.

Пізніше Єрмак уточнив, що перемовини будуть проходити в онлайн-форматі.

"До Штатів ми не доїдемо так швидко, але у нас вже за 20 хвилин почнеться ця розмова", - сказав він.

На цьому ж форумі Єрмак зазначив, що для України не може бути жодних компромісів щодо територіальної цілісності, незалежності та суверенітету.





