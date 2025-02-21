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Головна Футбол УПЛ: результати матчів та розклад трансляцій 18-го туру
Анонс

УПЛ: результати матчів та розклад трансляцій 18-го туру

Дмитро Марценишин
21 лютого, 2025 п'ятниця
09:14
Футбол Динамо, Андрій Ярмоленко

У п'ятницю, 21 лютого, після перерви матчем "Колос" - "Чорноморець" відновлюється чемпіонат України з футболу

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт Української Прем'єр-ліги

Наживо усі матчі транслюються на каналі UPL.TV, який доступний на більшості OTT-платформ та пакетах кабельних операторів. 

На перерву в чемпіонаті України лідером пішло "Динамо", яке має 43 очка. "Олександрія" завершила першу частину УПЛ другою з 38 балами. "Шахтар" зіграв на матч менше конкурентів та з 33 пунктами йде третім. 

У 18-му турі 23 лютого "Динамо" прийматиме "Карпати", а "Олександрія" - "Зорю". "Шахтар" 24 лютого зіграє проти "Лівого берега". 

Чемпіонат України

18-й тур

21 лютого 

15:30 "Колос" - "Чорноморець" 

22 лютого

13:00 "Кривбас" - "Верес" 

15:30 "Інгулець" - "Полісся" 

18:00 "Рух" - "ЛНЗ Черкаси" 

23 лютого 

13:00 "Оболонь" - "Ворскла" 

15:30 "Олександрія" - "Зоря" 

18:00 "Динамо" - "Карпати" 

24 лютого

18:00 "Шахтар" - "Лівий берег"

Турнірна таблиця УПЛ 17 тур

 

 

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Спорт
Динамо Київ
Шахтар
ФК Карпати
УПЛ
Чемпіонат України
Зоря
Результати футбольних матчів
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