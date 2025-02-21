УПЛ: результати матчів та розклад трансляцій 18-го туру

Про це повідомляє офіційний сайт Української Прем'єр-ліги.

Наживо усі матчі транслюються на каналі UPL.TV, який доступний на більшості OTT-платформ та пакетах кабельних операторів.

На перерву в чемпіонаті України лідером пішло "Динамо", яке має 43 очка. "Олександрія" завершила першу частину УПЛ другою з 38 балами. "Шахтар" зіграв на матч менше конкурентів та з 33 пунктами йде третім.

У 18-му турі 23 лютого "Динамо" прийматиме "Карпати", а "Олександрія" - "Зорю". "Шахтар" 24 лютого зіграє проти "Лівого берега".

Чемпіонат України

18-й тур

21 лютого

15:30 "Колос" - "Чорноморець"

22 лютого

13:00 "Кривбас" - "Верес"

15:30 "Інгулець" - "Полісся"

18:00 "Рух" - "ЛНЗ Черкаси"

23 лютого

13:00 "Оболонь" - "Ворскла"

15:30 "Олександрія" - "Зоря"

18:00 "Динамо" - "Карпати"

24 лютого

18:00 "Шахтар" - "Лівий берег"