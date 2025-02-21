УПЛ: результати матчів та розклад трансляцій 18-го туру
У п'ятницю, 21 лютого, після перерви матчем "Колос" - "Чорноморець" відновлюється чемпіонат України з футболу
Про це повідомляє офіційний сайт Української Прем'єр-ліги.
Наживо усі матчі транслюються на каналі UPL.TV, який доступний на більшості OTT-платформ та пакетах кабельних операторів.
На перерву в чемпіонаті України лідером пішло "Динамо", яке має 43 очка. "Олександрія" завершила першу частину УПЛ другою з 38 балами. "Шахтар" зіграв на матч менше конкурентів та з 33 пунктами йде третім.
У 18-му турі 23 лютого "Динамо" прийматиме "Карпати", а "Олександрія" - "Зорю". "Шахтар" 24 лютого зіграє проти "Лівого берега".
Чемпіонат України
18-й тур
21 лютого
15:30 "Колос" - "Чорноморець"
22 лютого
13:00 "Кривбас" - "Верес"
15:30 "Інгулець" - "Полісся"
18:00 "Рух" - "ЛНЗ Черкаси"
23 лютого
13:00 "Оболонь" - "Ворскла"
15:30 "Олександрія" - "Зоря"
18:00 "Динамо" - "Карпати"
24 лютого
18:00 "Шахтар" - "Лівий берег"
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