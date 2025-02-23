Двері у вирій, пристрасне кохання і жалюгідна слава – 5 книг, де борються за справедливість

Таня Гуд. Двері у Вирій. – Х.: Ранок, 2025

Боротьба зв справедливість триває у цьому грандіозному фентезійному романі для молоді відомої української авторки. Адже "Двері у вирій" Тані Гуд – це продовження містичної історії про богиню, що стала смертною, її зустріч із коханням, а також виборювання свого права на існування. Адже тепер Зоряна знає, хто вона насправді, й поволі опановує свої сили. Вона досі не розуміє, що привело її в цей світ, як це пов’язано зі Святом і що робити далі. А тим часом вороги не сплять і вже на шляху до своїх кривавих цілей. Тож головна героїня мусить знайти священні Книги раніше за тих, хто хоче її смерті. Проте чи стане їй снаги оговтатися, зрозуміти нову себе й урятувати тих, кого любить? І чи зможе вона нарешті стати тією, ким завжди була? Хай там як, а часу на все в неї обмаль... "Я напружилася, відчувши холод підвалу та жар, що линув від напівоголеного тіла Свята. – дізнаємося ми подробиці цієї історії. - Він був одягнений лише в тонкі штани й торкався мене колінами та одним з кулаків, що аж побілів від того, як Свят його стискав. Я ще ніколи не бачила Свята таким розлюченим. Він був, як той бог з Вирію. - Я розберуся з ним, а зараз скажи, що ти бачила? - повернувся він до мене. - Зеркалиця щось показала тобі? Перед моїми очима промайнуло все, що сталося в Задзеркаллі. Вирій. Морана. Дерево. Бог з вогняним волоссям. Кров. Багато крові. Я. Моя сутність. Мені хотілося все розповісти - справді хотілося, - проте не змогла вимовити й слова, відчуваючи цілковите виснаження й утому".





Рафаель Боб-Ваксберґ. Той, хто полюбить тебе у всій твоїй жалюгідній славі. – Л.: Грушка, 2024

Ця збірка історій - сюрреалістична і водночас надзвичайно реалістична оповідь, п’янкий коктейль з гумору, романтики й фантазій про найпрекрасніше і найстрашніше почуття - кохання. "Через гумор і ніжність "Той, хто полюбить тебе у всій твоїй жалюгідній славі" підносить лупу до маленьких, тихих, спокійних моментів кохання, підносячи їх до рівня сюрреалістичної краси", - уточнюють на початку оповіді. Чоловік і жінка, які проскакують усі зупинки метро у своєму житті, вічно чекаючи на слушну нагоду. Двоє молодят, яких родичі змушують принести в жертву козу, щоб забезпечити щасливе майбутнє. Вчений, який повертається з паралельного всесвіту, де всі його рішення були виключно правильними. "Ось вона - любов у всій її жахливій, безглуздій, принизливій красі, - застерігають нас. - Чи є у вас друзі, яким би ви побажали розійтись зі своїми партнерами? Або друг, чиє особисте життя не складається? Відчуваєте заздрість до когось із друзів, бо їхнє особисте життя ідеальне в інстаграмі? Якщо так, ця книга для них - і, можливо, для вас також!" Хай там як, але перед нами п’ятнадцять історій, де гірка іронія стає гострою, наче бритва, розтинаючи вузли людських стосунків, препаруючи нашу крихкість, бажання бути коханими, а також наші пошуки того, що висвітлює тіні всередині нас. І все це у збірці коротких оповідань американського письменника і сценариста (автора популярного серіалу "Кінь БоДжек"), яка є блискучим прикладом поєднання комедії, абсурду та глибоких роздумів про людські стосунки, кохання і життя в сучасному світі.





Александрія Бельфлер. Чесно, пристрасно, глибоко. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2024

За сюжетом цієї незвичної історії, читачі книжок головної героїні Трулі Лівінгстон упевнені, що вона - справжня експертка з питань романтичного кохання. У тому сенсі, коли закохані по тому живуть "довго і щасливо". Не дивно, що письменниця вважає так само, і навіть погодилася взяти участь у подкасті про стосунки і дати поради слухачам. Утім, чим так воно насправді, і чи не обманюють нас передчуття майбутньої романтичної чи то комедії, а чи знайомої життєвої трагедії? А може, і того, і другого? Адже насправді ніхто й не здогадується, що наша героїня почувається самозванкою, оскільки її особисте життя далеке від ідеалу. Як можна розповідати людям про те, чого сама не знаєш, бо не пережила? Тож не дивно, що спочатку Трулі сподівається, що подкаст допоможе відволіктися, але знайомство зі співведучим - адвокатом з розлучень Коліном Маккрорі - усе лише ускладнює. Спершу він здається Трулі дуже привабливим, та коли Колін починає ділитися своїми поглядами на стосунки, її враження про нього кардинально змінюється. Вони проходять шлях від ворогів до друзів, а можливо, навіть до чогось більшого. Та Трулі відчуває, що все занадто добре, аби бути правдою...





Дженна Еванс Велч. Кохання та удача. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2024

На початку цього захопливого роману головних героїв Адді та її брата Яна покарано за суперечку на весіллі тітоньки. "Я й справді добряче йому влупила, - дізнаємося ми подробиці. - Серце стало кудись провалюватися, але я підтягнула його назад. У мені не лишилося місця для провини. Бо і так уже по горло каяття, сорому й огиди до себе. До того ж Ян свій фінгал заслужив. Бо постійно пригадував мені Каббі. Навіть не пригадував. а тикав ним у мене. Наче тримав запалений смолоскип і міг мене ним попихати, коли йому заманеться". З одного боку, це було навіть весело, бо ж погодьтеся, нечасто під час весільної фотосесії побачиш брата і сестру, які сторчголов скочуються з гори в болото. З іншого боку, все завершилося не дуже весело. Мама відправляє їх до подруги Ліни в Італію, подумати про життя і свою поведінку. Та вона і підозрювати не могла, що замість подорожі в Італію її дорослі дітки здійснять мандрівку Ірландією, та ще й старою автівкою, котрою кермуватиме хлопець, якого вони майже не знають. Дорогою Адді не випускає з рук путівник "Ірландія для зцілення серця", намагається налагодити стосунки з братом, зберегти теплий родинний зв'язок та розібратися в собі. І нехай "стародавнім і романтичним скелям було байдуже на те, що цього літа я зруйнувала власне життя", як бідкається героїня, але, попри те, "Кохання та удача" Дженни Еванс Велч - це чудовий підлітковий роман про дорослішання, стосунки, зраду та дружбу на тлі неймовірної мандрівки Смарагдовим островом.





Марія Клімент. Жина. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2025

"Життя - це послідовність неминучих подій і подій, що їх можна було б уникнути, але їх або не уникнули, або, зрештою, навіть прагнули, і то з усіма наслідками, які вони зумовлюють", - застерігають нас на початку цієї автобіографічної історії каталонської письменниці. Її роман про справжнє кохання, написаний з делікатністю та чудовим почуттям гумору, з дивовижною та проникливою глибиною, змусить вас і горювати, і щиро сміятися, а ще - задуматися над власним життям. "Уже рік, як ми з Франом живемо в селі, - підсумовує (але не сумує) героїня. - Ми переїхали, бо лікарі сказали мені: якщо хочеш мати дитину, народжуй тепер, бо ми маємо змінити твоє лікування, а ті інші методи лікування не сумісні з вагітністю. До того ж тобі не двадцять років". За сюжетом, одного ранку 26-річна Жина прокидається з дивним відчуттям у своєму тілі, і після кількох місяців досліджень їй ставлять серйозний і несподіваний медичний діагноз - розсіяний склероз - нейродегенеративне та хронічне захворювання центральної нервової системи. Тому Жині тут і зараз потрібно приймати рішення, як знайти в собі сили жити далі. Адже вона так хоче дитину! Ризикнути чи забути про цю мрію? Дізнатися можна, лише прочитавши дебютний роман талановитої авторки.