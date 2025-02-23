Єрмак: всередині країни ми можемо сперечатися, але зовні ми повинні бути єдиними

На цьому наголосив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму "Україна. 2025 рік".

"Ми стоїмо 3 роки. Боремося. Сьогодні, на жаль, оця російська контрпропаганда і машина, в яку вони вкладають мільярди, вона працює по всьому світу. І, на жаль, це проблема не тільки наша, це проблема і інших країн. І про це ми говорили із партнерами, тому в кожній угоді про співробітництво, про безпеку, яких ми уклали практично три десятки, є положення про співпрацю щодо інформаційної безпеки. Це дуже важливо", - зазначив Андрій Єрмак.

Він наголосив, що Росія не змінила своїх цілей і буде й надалі робити спроби зіпсувати відносини України з міжнародними партнерами, тож необхідно "щоб ззовні ми були єдині".

"Вони будуть вкидати різну інформацію, вони будуть пробувати посварити нас між собою, посварити нас із нашими партнерами. Треба зберігати мудрість. Треба зберігати стійкість, і треба на це не піддаватись. І дуже важливо – не страшно, коли ми сперечаємось, це нормально. У нас демократична країна. Говоримо з будь-яких питань всередині нашої країни. Але дуже важливо, щоб ззовні ми були єдині", - наголосив керівник Офісу президента.