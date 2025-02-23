Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Насправді мирна угода неможлива. В принципі
OPINION

Насправді мирна угода неможлива. В принципі

Сергій Фурса
23 лютого, 2025 неділя
18:01
Погляд

У Саудівській Аравії поки що ні про що не домовились. Пакту Лаврова — Рубіотропа не відбулось

Зміст

Але росіяни вже щасливі. Від самого факту зустрічі. Їх вивели з ізоляції й розмовляють з ними на рівних. Вони довели, що можуть перечекати будь-що і будь-кого. І тепер можуть навіть диктувати повістку перемовин. Рейган би зацінив….

І росіяни надувають щоки. Що естетично має жахливий вигляд. Але, звісно, не є капітуляцією України. А от чи є це капітуляцією США, то нехай в США і вирішують. Там зараз багато цікавого відбувається. І головне питання того, що несеться, це "А чи назавжди тепер так?".

Але головне, Росія отримала моральну сатисфакцію. Що отримав Трамп – питання відкрите. Коли продовжаться перемовини – також поки незрозуміло. І ніякої гарантії, що хтось з кимось домовиться, немає, навіть враховуючи той факт, що Трамп найкращий перемовник у світі та завжди укладає дуже бьютіфул угоду.

Читайте також: Нова реальність. Стислий опис

Але якщо раптом зможуть домовитись? Причому домовитись так, щоб це не викликало відразу в ЄС і в Україні. Уявімо такий варіант. І ми переходимо до плану, який зливають всім наліво і направо з околиць Білого Дому.

  • Припинення вогню;
  • вибори;
  • мирна угода.

Звісно, пункт про українські вибори бісить. Всіх в Україні. Бо якого біса вони мають говорити про вибори в Україні. Це що, громадянська війна чи що? Бо якого біса є вибори президента України, а немає, наприклад, виборів Путіна? Бо легітимність Зеленського буде вища, ніж легітимність Путіна. І поява цього пункту свідчить, звісно, про силу перемовників Трампа і про їх нечутливість до російської пропаганди.

Читайте також: Чи вистоїть Україна в разі припинення Трампом військової та фінансової допомоги Україні

Багато хто думає, що вибори тут потрібні для того, щоб Москва через тікток протягнула свого кандидата і він підписав мирну угоду, яка викличе оргазм у Путіна. Але це важко уявити в нашій реальності. Особливо під час війни. Навіть якщо російські зозулі будуть співати пісні, що саме з ними Путін домовиться. 

Насправді мирна угода неможлива. В принципі. Бо занадто далекі сторони одна від одної. Україна і Росія не будуть мати мирної угоди як мінімум до смерті Путіна. А може й далі. Мирна угода між Північною Кореєю і Південною Кореєю не підписана досі. Не кажучи вже про Росію і Японію. І якщо Росію повертають і без мирної угоди на великий стіл, якщо американці роблять їм таку приємність, то ніякої мотивації робити зміни у росіян не буде, навіть коли Путін помре.

Тому єдиний можливий варіант – це замороження конфлікту. Але не можна зробити "офіційне замороження конфлікту". Замороження завжди відбувається саме собою. З часом. Коли інші сценарії не реалізуються.

А вибори? Окрім того, що це дивна забаганка російської пропаганди, яка чомусь стала мейнстримом в американців, це просто метод зберегти обличчя Путіну. Який постійно розповідав, що йому потрібна велика угода. І на припинення вогню вони не підуть. А тут раз – і пішли. Бо потьомкінська дєрєвня їхньої економіки не може обманювати вічно.  Це те, що може мотивувати росіян. Якщо раптом домовленість стане можливою. Бо без такої мотивації навіть те, що зараз жахає українців, те, що має викликати фрустрацію після війни, є неприйнятним для Росії. Яка має відкинути свої хотєлки контролювати Україну, обмежити українську армію чи нав’язати Україні свою волю у питаннях мови чи культури.

Тому перемовини про припинення вогню і будуть тривати довго. Бо сторони розуміють, що це і є та сама фінальна домовленість.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога Україні
переговори з РФ
Дипломатія
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Ірена Моляр
20 лютого, 2025 четвер
США дають чітко зрозуміти РФ, що заходять в Україну надовго, - співголова ГІ "Права Справа" Снєгирьов
Карта бойових дій за 12-19 лютого
Автор Ірена Моляр
20 лютого, 2025 четвер
Росіяни до початку мирних перемовин спробують взяти під контроль чотири промислові міста, які зараз під контролем ЗСУ, - Снєгирьов
зима сонце
Автор Катерина Ганжа
22 лютого, 2025 субота
Морози триватимуть: синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода в Україні у неділю
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.94
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
23 лютого
19:10
Інтерв’ю
Путін Медведчук
Путін пропихає сценарій виборів, щоб вони розірвали Україну зсередини, - Рибачук
18:52
Володимир Зеленський
Зеленський: об'єднану армію Європи можна побудувати на основі контингенту миротворців та ЗСУ
18:33
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Лубінець: росіяни знову розстріляли українських полонених, імовірно, це були бійці 82-ї бригади на Курщині
18:25
Оновлено
Україна США
"Просуваємося в роботі": Єрмак про результат нового раунду перемовин з представниками США
18:17
"Потрібна ратифікація парламентом": Зеленський про економічну угоду зі Сполученими Штатами
18:17
З Хмельницького військовим передали 120 FPV-дронів власної збірки
Торік Україна виготовила понад 2 млн FPV-дронів, цього року буде більше, - Зеленський
18:10
Андрій Сибіга
Китай не зацікавлений у продовженні війни на території Європи, - Сибіга
18:00
Інфографіка
пожежа у Москві
Масштабна пожежа у Москві, вибух на нафтовому родовищі у Тюменській області та на Кубані: де у ворога вибухало та палало цього тижня
17:55
Володимир Зеленський
Зеленський: об'єднану армію Європи можна побудувати на основі контингенту миротворців та ЗСУ
17:46
Оновлено
Динамо, Андрій Ярмоленко
"Ворскла" поступилася "Оболоні": результати матчів і розклад трансляцій 18-го туру УПЛ
17:30
Інтерв’ю
путін трамп
Трамп стає корисним ідіотом в руках Путіна, - американський дипломат Брайза
17:25
Володимир Зеленський в Давосі
В проєкті угоди зі США поки що нема гарантій безпеки, - Зеленський
17:25
Володимир Зеленський
Зеленський: ми не визнаємо гранти від Байдена як борги
17:06
Володимир Зеленський
Скільки Україна, Європа та США витратили на війну проти Росії. Пояснення від Зеленського
16:52
Володимир Зеленський
Я готовий залишити пост президента, якщо це принесе мир для України, - Зеленський
16:49
військові КНДР
Буданов: КНДР задовольняє 50% потреб Росії у боєприпасах
16:44
ЗСУ
З початку доби на фронті сталося 47 боєзіткнень: окупанти 11 разів намагалися витіснити позиції ЗСУ на Покровському напрямку
16:37
Олег Іващенко
Голова зовнішньої розвідки Іващенко: наприкінці 2025 року в економіці Росії почнуться незворотні зміни на гірше
16:31
Кирило Буданов
"У мене війна": Буданов відповів, чи планує йти в політику
16:12
Кирило Буданов
Повномасштабне вторгнення РФ ґрунтувалося на абсолютно недостовірних даних їхньої розвідки, - Буданов
16:09
Олег Іващенко
РФ планує виготовити 3000 ракет великої дальності у 2025 році, – голова СЗР Іващенко
16:03
OPINION
Зараз Україна субʼєктивізує Європу, даючи їй шанс себе знову проявити
16:00
Огляд
Двері у вирій, пристрасне кохання і жалюгідна слава – 5 книг, де борються за справедливість
15:58
Київ, Майдан Незалежності
У центрі Києва 24 лютого обмежать рух і паркування, а громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами
15:58
Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський
Командирами корпусів ЗСУ призначать найбільш підготовлених комбригів, - Сирський
15:38
Рустем Умєров
В Україні купують або виробляють 96% дронів, - Умєров
15:28
Андрій Єрмак
Єрмак: всередині країни ми можемо сперечатися, але зовні ми повинні бути єдиними
15:24
Василь Малюк, голова СБУ
За три роки в Україні викрили 102 російські агентурні мережі, деякі з яких планували замахи на Зеленського, Буданова та мене, - Малюк
15:15
На окупованих територіях України зберігаються рідкісноземельні копалини вартістю $350 млрд, - міністерка економіки Свириденко
15:09
Інтерв’ю
вибори, Німеччина
"Нічого не зміниться, поки перша ракета не поцілить у німецьке місто". Розмова з німецькими журналістами про політичні виклики перед ФРН
14:48
Андрій Сибіга
Президент Зеленський ставить завдання завершити війну у 2025 році, - міністр МЗС Сибіга
14:48
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Єрмак: "Для нас не може бути компромісів з нашою незалежністю, територіальною цілісністю і суверенітетом"
14:45
енергетики
Шмигаль: Через російські атаки Україна втратила вже 10 ГВт генеруючих потужностей
14:43
Кирило Буданов
Буданов про можливу атаку РФ 24 лютого: "Бомбардувальники завантажені"
14:21
Речниця Білого дому Керолайн Левітт
Речниця Білого дома: Трамп і його команда сподіваються зупинити війну "на цьому тижні"
14:18
Резерв+
Міноборони попередило про технічний збій в роботі Резерв+: може вплинути на оновлення документів
14:02
Ексклюзив
Андрій Юсов
"Намагаються максимально задіяти всі інструменти": Юсов про спроби РФ розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні
14:02
Інфографіка
Італійська броньована машина Puma
Універсальна і дуже маневрова: що відомо про італійську броньовану машину Puma, яка є на озброєнні ЗСУ
14:01
OPINION
Чи вистоїть Україна в разі припинення Трампом військової та фінансової допомоги Україні
13:58
прапори України та США
Україна відхилила вимогу США щодо створення фонду розміром $500 млрд у межах угоди про корисні копалини, - Bloomberg
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV