Але росіяни вже щасливі. Від самого факту зустрічі. Їх вивели з ізоляції й розмовляють з ними на рівних. Вони довели, що можуть перечекати будь-що і будь-кого. І тепер можуть навіть диктувати повістку перемовин. Рейган би зацінив….

І росіяни надувають щоки. Що естетично має жахливий вигляд. Але, звісно, не є капітуляцією України. А от чи є це капітуляцією США, то нехай в США і вирішують. Там зараз багато цікавого відбувається. І головне питання того, що несеться, це "А чи назавжди тепер так?".

Але головне, Росія отримала моральну сатисфакцію. Що отримав Трамп – питання відкрите. Коли продовжаться перемовини – також поки незрозуміло. І ніякої гарантії, що хтось з кимось домовиться, немає, навіть враховуючи той факт, що Трамп найкращий перемовник у світі та завжди укладає дуже бьютіфул угоду. Читайте також: Нова реальність. Стислий опис

Але якщо раптом зможуть домовитись? Причому домовитись так, щоб це не викликало відразу в ЄС і в Україні. Уявімо такий варіант. І ми переходимо до плану, який зливають всім наліво і направо з околиць Білого Дому.

Припинення вогню;

вибори;

мирна угода.

Звісно, пункт про українські вибори бісить. Всіх в Україні. Бо якого біса вони мають говорити про вибори в Україні. Це що, громадянська війна чи що? Бо якого біса є вибори президента України, а немає, наприклад, виборів Путіна? Бо легітимність Зеленського буде вища, ніж легітимність Путіна. І поява цього пункту свідчить, звісно, про силу перемовників Трампа і про їх нечутливість до російської пропаганди. Читайте також: Чи вистоїть Україна в разі припинення Трампом військової та фінансової допомоги Україні

Багато хто думає, що вибори тут потрібні для того, щоб Москва через тікток протягнула свого кандидата і він підписав мирну угоду, яка викличе оргазм у Путіна. Але це важко уявити в нашій реальності. Особливо під час війни. Навіть якщо російські зозулі будуть співати пісні, що саме з ними Путін домовиться.

Насправді мирна угода неможлива. В принципі. Бо занадто далекі сторони одна від одної. Україна і Росія не будуть мати мирної угоди як мінімум до смерті Путіна. А може й далі. Мирна угода між Північною Кореєю і Південною Кореєю не підписана досі. Не кажучи вже про Росію і Японію. І якщо Росію повертають і без мирної угоди на великий стіл, якщо американці роблять їм таку приємність, то ніякої мотивації робити зміни у росіян не буде, навіть коли Путін помре.

Тому єдиний можливий варіант – це замороження конфлікту. Але не можна зробити "офіційне замороження конфлікту". Замороження завжди відбувається саме собою. З часом. Коли інші сценарії не реалізуються.

А вибори? Окрім того, що це дивна забаганка російської пропаганди, яка чомусь стала мейнстримом в американців, це просто метод зберегти обличчя Путіну. Який постійно розповідав, що йому потрібна велика угода. І на припинення вогню вони не підуть. А тут раз – і пішли. Бо потьомкінська дєрєвня їхньої економіки не може обманювати вічно. Це те, що може мотивувати росіян. Якщо раптом домовленість стане можливою. Бо без такої мотивації навіть те, що зараз жахає українців, те, що має викликати фрустрацію після війни, є неприйнятним для Росії. Яка має відкинути свої хотєлки контролювати Україну, обмежити українську армію чи нав’язати Україні свою волю у питаннях мови чи культури.