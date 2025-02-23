Шмигаль: Через російські атаки Україна втратила вже 10 ГВт генеруючих потужностей
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ через ворожі атаки Україна втратила 10 ГВт генерації
Про це він сказав під час форуму "Україна. Рік 2025".
"Ми втратили 10 гігаватів генеруючих потужностей. Відповідно, мусимо їх компенсовувати", - зазначив прем'єр.
За його словами, Україна працює з партнерами для залучення обладнання, оскільки росіяни продовжують атакувати енергооб'єкти країни.
Нагадаємо, в опалювальний сезон наша країна, після весняних і літніх обстрілів, входила з дефіцитом 9 ГВт.
- У травні 2024 року повідомлялося, що теплова генерація України втратила близько 85% своїх потужностей. У 2025 році Україна планує ввести в роботу ще майже 900 МВт потужності об’єктів розподіленої генерації.
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