Шмигаль: Через російські атаки Україна втратила вже 10 ГВт генеруючих потужностей

Про це він сказав під час форуму "Україна. Рік 2025".

"Ми втратили 10 гігаватів генеруючих потужностей. Відповідно, мусимо їх компенсовувати", - зазначив прем'єр.

За його словами, Україна працює з партнерами для залучення обладнання, оскільки росіяни продовжують атакувати енергооб'єкти країни.

Нагадаємо, в опалювальний сезон наша країна, після весняних і літніх обстрілів, входила з дефіцитом 9 ГВт.