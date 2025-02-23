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Головна Економіка Шмигаль: Через російські атаки Україна втратила вже 10 ГВт генеруючих потужностей

Шмигаль: Через російські атаки Україна втратила вже 10 ГВт генеруючих потужностей

Світлана Кравченко
23 лютого, 2025 неділя
14:45
Економіка енергетики

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ через ворожі атаки Україна втратила 10 ГВт генерації

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Про це він сказав під час форуму "Україна. Рік 2025".

"Ми втратили 10 гігаватів генеруючих потужностей. Відповідно, мусимо їх компенсовувати", - зазначив прем'єр.

За його словами, Україна працює з партнерами для залучення обладнання, оскільки росіяни продовжують атакувати енергооб'єкти країни.

Нагадаємо, в опалювальний сезон наша країна, після весняних і літніх обстрілів, входила з дефіцитом 9 ГВт.

  • У травні 2024 року повідомлялося, що теплова генерація України втратила близько 85% своїх потужностей. У 2025 році Україна планує ввести в роботу ще майже 900 МВт потужності об’єктів розподіленої генерації.
     
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Денис Шмигаль
Енергетика
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