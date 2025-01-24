Україна продовжує розвивати розподілену генерацію: Шмигаль розповів, скільки об'єктів планують встановити цьогоріч

Про це на засіданні уряду 24 січня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, ремонти й відбудова енергооб'єктів після масованих атак РФ тривають. Загалом за 2024 рік було відновлено близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики, а цьогоріч Україна запланувала відновлення ще близько 3 ГВт.

"Одночасно ми продовжуємо будувати нові обʼєкти та розвивати розподілену генерацію, яка забезпечує локальні потреби та створює систему, менш вразливу до атак. За даними Міністерства енергетики, у 2024 році було приєднано 233 генераційні установки встановленою потужністю понад 830 МВт. Переважно йдеться про газову генерацію, зокрема газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки", - сказав Шмигаль.

Він подякував міжнародним партнерам за допомогу з обладнанням і фінансуванням цих проєктів.

У 2025 році Україна планує ввести в роботу ще майже 900 МВт потужності об’єктів розподіленої генерації.

Очільник уряду також наголосив на необхідності споживати електроенергію ощадливо, особливо в ранкові та вечірні пікові години. Він додав, що тарифи на світло й тепло залишаються без змін до кінця опалювального сезону.

Що передувало

24 червня 2024 року тодішній голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав він.

У червні 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця року побудує до одного гігавата газової маневрової генерації.

Ексзаступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Лана Зеркаль поставила під сумнів здатність влади збудувати 1 ГВт газової генерації за такий короткий термін.

"У реальності це неможливо. Газова генерація не будується протягом шести місяців з моменту заяви. Знайти турбіни, визначити місце встановлення, зробити проєкт, під'єднати, навчити команди, як ними керувати — в найкращих умовах займає рік. В Україні умови не найкращі: турбіни, які привезли минулого року, так досі й не запустили", - зазначила вона.