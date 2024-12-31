В Україні підключили 967 МВт розподіленої газової генерації, з них 835 МВт - у 2024 році

Про це 31 грудня повідомила пресслужба Міненерго.

У відомстві наголосили, що до кінця опалювального сезону 2024-2025 влада має намір під'єднати додатково близько 900 МВт. Частина цих потужностей перебуває вже на завершальній стадії реалізації.

"Отже, упродовж поточного опалювального сезону буде доступно та використовуватиметься від 0,9 до 1,8 ГВт додаткової газової потужності", - підкреслили в Міненерго.

Там додали, що з міркувань безпеки детальна інформація щодо розбудови розподілених енергопотужностей наразі не розголошується, аби РФ не використала ці дані для ударів по енергооб'єктах.

"Роботи з підключення додаткових генеруючих потужностей тривають. Уряд ухвалив усі необхідні рішення для максимального спрощення дозвільних процедур і прискорення строків будівництва та підключення. Позитивні результати цих рішень відчутні вже сьогодні. До кінця осінньо-зимового періоду 2024-2025 ми очікуємо підключення ще додатково близько 900 МВт обʼєктів розподіленої генерації", — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Що передувало

24 червня тодішній голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав він.

У червні 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця року побудує до одного гігавата газової маневрової генерації.

Ексзаступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Лана Зеркаль поставила під сумнів здатність влади збудувати 1 ГВт газової генерації за такий короткий термін.

"У реальності це неможливо. Газова генерація не будується протягом шести місяців з моменту заяви. Знайти турбіни, визначити місце встановлення, зробити проєкт, під'єднати, навчити команди, як ними керувати — в найкращих умовах займає рік. В Україні умови не найкращі: турбіни, які привезли минулого року, так досі й не запустили", - зазначила вона.