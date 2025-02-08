Укрнафта підписала стратегічний контракт для України: енергетичний експерт Ігнатьєв щодо проєкту будівництва інноваційної ТЕЦ
Станіслав Ігнатьєв, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, зазначив, що 6 лютого ПАТ "Укрнафта" підписала меморандум з ЄБРР на фінансування великого проєкту по будівництву сучасної парогазової ТЕЦ в Україні
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Укрнафта підписала з ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку - ред.) стратегічний контракт для України. На сьогодні державна компанія "Укрнафта" в загальній групі "Нафтогаз" взяла на себе велику відповідальність, щоб стати лідером у "зеленій" трансформації України. Державні нафтогазові компанії зараз активно дивляться в бік енергетичної трансформації", - зауважив енергетичний експерт.
За його словами, торік по всьому світу нафтогазовими компаніями було побудовано 32 ГВт побутової потужності "зеленої" генерації.
"Нарешті й в Україні це сталося. Укрнафта 6 лютого підписала стратегічний меморандум з ЄБРР на фінансування великого проєкту по будівництву інноваційної моделі теплоелектростанції, яка буде працювати на пелетах, що виробляються з твердих побутових відходів. Поки місто, де відбуватиметься будівництво цієї ТЕЦ, не розголошується. Я порахував обсяги, тому думаю, що це має бути велике місто, і логічно сподіватися, що це може бути Львів", - резюмував Станіслав Ігнатьєв.
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