Укрнафта підписала стратегічний контракт для України: енергетичний експерт Ігнатьєв щодо проєкту будівництва інноваційної ТЕЦ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Укрнафта підписала з ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку - ред.) стратегічний контракт для України. На сьогодні державна компанія "Укрнафта" в загальній групі "Нафтогаз" взяла на себе велику відповідальність, щоб стати лідером у "зеленій" трансформації України. Державні нафтогазові компанії зараз активно дивляться в бік енергетичної трансформації", - зауважив енергетичний експерт.

За його словами, торік по всьому світу нафтогазовими компаніями було побудовано 32 ГВт побутової потужності "зеленої" генерації.

"Нарешті й в Україні це сталося. Укрнафта 6 лютого підписала стратегічний меморандум з ЄБРР на фінансування великого проєкту по будівництву інноваційної моделі теплоелектростанції, яка буде працювати на пелетах, що виробляються з твердих побутових відходів. Поки місто, де відбуватиметься будівництво цієї ТЕЦ, не розголошується. Я порахував обсяги, тому думаю, що це має бути велике місто, і логічно сподіватися, що це може бути Львів", - резюмував Станіслав Ігнатьєв.