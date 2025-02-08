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Головна Економіка Укрнафта підписала стратегічний контракт для України: енергетичний експерт Ігнатьєв щодо проєкту будівництва інноваційної ТЕЦ
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Укрнафта підписала стратегічний контракт для України: енергетичний експерт Ігнатьєв щодо проєкту будівництва інноваційної ТЕЦ

Ірена Моляр
8 лютого, 2025 субота
16:59
Економіка Укрнафта

Станіслав Ігнатьєв, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, зазначив, що 6 лютого ПАТ "Укрнафта" підписала меморандум з ЄБРР на фінансування великого проєкту по будівництву сучасної парогазової ТЕЦ в Україні

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Укрнафта підписала з ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку - ред.) стратегічний контракт для України. На сьогодні державна компанія "Укрнафта" в загальній групі "Нафтогаз" взяла на себе велику відповідальність, щоб стати лідером у "зеленій" трансформації України. Державні нафтогазові компанії зараз активно дивляться в бік енергетичної трансформації", - зауважив енергетичний експерт.

За його словами, торік по всьому світу нафтогазовими компаніями було побудовано 32 ГВт побутової потужності "зеленої" генерації.

"Нарешті й в Україні це сталося. Укрнафта 6 лютого підписала стратегічний меморандум з ЄБРР на фінансування великого проєкту по будівництву інноваційної моделі теплоелектростанції, яка буде працювати на пелетах, що виробляються з твердих побутових відходів. Поки місто, де відбуватиметься будівництво цієї ТЕЦ, не розголошується. Я порахував обсяги, тому  думаю, що це має бути велике місто, і логічно сподіватися, що це може бути Львів", - резюмував Станіслав Ігнатьєв.

  • 6 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Зокрема, говорили про допомогу українцям, які втратили житло через окупацію. 
  • Президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо повідомила, що У 2025 році Європейський банк реконструкції та розвитку планує інвестувати щонайменше €1,5 млрд на підтримку економіки та бізнесу України у воєнний час.
     
Теги:
Новини
Україна
Нафтогаз
Енергетика
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