Грузія не має простору для відновлення дипломатичних відносин з Росією, - Кобахідзе
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна не планує відновлювати дипломатичні зв'язки з Росією через окупацію Південної Осетії та Абхазії
Про це він заявив в інтерв'ю EuroNews.
У виданні зазначили, що Москва визнала сепаратистські регіони Південної Осетії та Абхазії незалежними державами у 2008 році після того, як російські війська відбили спробу Грузії повернути Південну Осетію в ході короткої війни. Ці регіони займають 20% території Грузії.
"Ця територіальна цілісність визнана міжнародною спільнотою, і, звичайно, ми повинні захищати наші національні інтереси в цьому відношенні, але наше бачення - мирне", - наголосив Кобахідзе, додавши, що "немирне рішення абсолютно неможливе".
Коментуючи повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році, Кобахідзе зазначив, що "немає альтернативи" припиненню вогню.
Він закликав міжнародну спільноту активно працювати над досягненням мирної угоди та припиненням вогню в Україні, заявивши, що це єдиний шлях до поліпшення ситуації в регіоні та у світі в цілому
"Міжнародна спільнота повинна повністю зосередитися на просуванні цієї угоди про припинення вогню і миру, - зазначив Кобахідзе. - Це ключ до покращення загальної ситуації в регіоні та світі".
- Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе висловив сподівання щодо відновлення стратегічного партнерства зі США, призупиненого за президентства Байдена.
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