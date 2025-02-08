Грузія не має простору для відновлення дипломатичних відносин з Росією, - Кобахідзе

Про це він заявив в інтерв'ю EuroNews.

У виданні зазначили, що Москва визнала сепаратистські регіони Південної Осетії та Абхазії незалежними державами у 2008 році після того, як російські війська відбили спробу Грузії повернути Південну Осетію в ході короткої війни. Ці регіони займають 20% території Грузії.

"Ця територіальна цілісність визнана міжнародною спільнотою, і, звичайно, ми повинні захищати наші національні інтереси в цьому відношенні, але наше бачення - мирне", - наголосив Кобахідзе, додавши, що "немирне рішення абсолютно неможливе".

Коментуючи повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році, Кобахідзе зазначив, що "немає альтернативи" припиненню вогню.

Він закликав міжнародну спільноту активно працювати над досягненням мирної угоди та припиненням вогню в Україні, заявивши, що це єдиний шлях до поліпшення ситуації в регіоні та у світі в цілому

"Міжнародна спільнота повинна повністю зосередитися на просуванні цієї угоди про припинення вогню і миру, - зазначив Кобахідзе. - Це ключ до покращення загальної ситуації в регіоні та світі".