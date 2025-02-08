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Грузія не має простору для відновлення дипломатичних відносин з Росією, - Кобахідзе

Марія Науменко
8 лютого, 2025 субота
14:36
Світ грузія

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна не планує відновлювати дипломатичні зв'язки з Росією через окупацію Південної Осетії та Абхазії

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю EuroNews.

У виданні зазначили, що Москва визнала сепаратистські регіони Південної Осетії та Абхазії незалежними державами у 2008 році після того, як російські війська відбили спробу Грузії повернути Південну Осетію в ході короткої війни. Ці регіони займають 20% території Грузії.

"Ця територіальна цілісність визнана міжнародною спільнотою, і, звичайно, ми повинні захищати наші національні інтереси в цьому відношенні, але наше бачення - мирне", - наголосив Кобахідзе, додавши, що "немирне рішення абсолютно неможливе".

Коментуючи повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році, Кобахідзе зазначив, що "немає альтернативи" припиненню вогню. 

Він закликав міжнародну спільноту активно працювати над досягненням мирної угоди та припиненням вогню в Україні, заявивши, що це єдиний шлях до поліпшення ситуації в регіоні та у світі в цілому

"Міжнародна спільнота повинна повністю зосередитися на просуванні цієї угоди про припинення вогню і миру, - зазначив  Кобахідзе. - Це ключ до покращення загальної ситуації в регіоні та світі".

  • Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе висловив сподівання щодо відновлення стратегічного партнерства зі США, призупиненого за президентства Байдена.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Грузія
політика
Південна Осетія
втручання Росії
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