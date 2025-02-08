Кобахідзе заявив, що Грузія готова відновити стратегічне партнерство зі США
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе висловив сподівання щодо відновлення стратегічного партнерства зі США, призупиненого за президентства Байдена
Про це інформує EuroNews.
Кобахідзе зазначив, що закон "про іноагентів", запроваджений у Грузії, який сильно критикувало посольство США за часів адміністрації Байдена, просто передбачав "подачу щорічних фінансових декларацій неурядовими організаціями до міністерства юстиції Грузії".
Він також прокоментував рішення Білого дому призупинити діяльність USAID, зазначивши, що для Грузії це є позитивним сигналом.
"Звичайно, ці події роблять нас дуже оптимістичними щодо того, що ми можемо відновити партнерство зі Сполученими Штатами, - зауважив він. - Ми сказали, заявили дуже чітко, що Грузія готова відновити стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами".
Крім того, прем'єр висловив бажання Грузії стати сполучною ланкою між Європою та Азією, зміцнюючи співпрацю з країнами Європи, США, а також з країнами Південного Кавказу та Центральної Азії.
"Ми хотіли б ще більше зміцнити партнерство з відповідними країнами по обидва боки торгівлі з Європою, зі Сполученими Штатами. І водночас з країнами Південного Кавказу, з країнами Центральної Азії, з Китаєм, - зазначив він. - Я думаю, що ці тенденції, позитивні тенденції, які ми маємо на цей час, можуть сприяти відновленню нашої стратегічної функції".
Також Кобахідзе висловив оптимізм щодо можливості членства країни в Європейському Союзі до 2030 року. Він закликав Брюссель бути більш гнучким у переговорах з новими членами.
- Парламентська асамблея Ради Європи 29 січня ухвалила резолюцію, якою вимагає проведення в Грузії нових виборів. У відповідь "Грузинська мрія" оголосила про призупинення роботи в Асамблеї.
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