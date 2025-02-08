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Вища освіта та житло: Зеленський сказав, що отримають юнаки 18-24 років, що долучаться до Сил оборони

Влад Дідусь
8 лютого, 2025 субота
21:10
Війна з Росією Володимир Зеленський

У суботу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський розповів, які переваги отримають юнаки 18-24 років, що долучаться до Сил оборони за спецконтрактом

Зміст

Про це йдеться в інтерв'ю президента України агенції Reuters.

За словами Зеленського, контракти для 18-24 річних напрацьовувалися Міністерством оборони разом з досвідченими бригадами.

"Я думаю, деталі скоро будуть оприлюднені, прямо з дня на день. І окрім цього є можливість безплатної освіти й безплатного кредиту для домівки.... І я знаю, що опрацьований цей контракт на рік. Він буде запропонований", - йдеться у заяві президента.

  • 7 лютого Володимир Зеленський розповів, що в Україні збираються запровадити спеціальні військові контракти, аби залучити до ЗСУ чоловіків віком від 18 до 24 років.

 

Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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