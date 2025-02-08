Вища освіта та житло: Зеленський сказав, що отримають юнаки 18-24 років, що долучаться до Сил оборони

Про це йдеться в інтерв'ю президента України агенції Reuters.

За словами Зеленського, контракти для 18-24 річних напрацьовувалися Міністерством оборони разом з досвідченими бригадами.

"Я думаю, деталі скоро будуть оприлюднені, прямо з дня на день. І окрім цього є можливість безплатної освіти й безплатного кредиту для домівки.... І я знаю, що опрацьований цей контракт на рік. Він буде запропонований", - йдеться у заяві президента.