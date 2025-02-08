Вища освіта та житло: Зеленський сказав, що отримають юнаки 18-24 років, що долучаться до Сил оборони
У суботу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський розповів, які переваги отримають юнаки 18-24 років, що долучаться до Сил оборони за спецконтрактом
Про це йдеться в інтерв'ю президента України агенції Reuters.
За словами Зеленського, контракти для 18-24 річних напрацьовувалися Міністерством оборони разом з досвідченими бригадами.
"Я думаю, деталі скоро будуть оприлюднені, прямо з дня на день. І окрім цього є можливість безплатної освіти й безплатного кредиту для домівки.... І я знаю, що опрацьований цей контракт на рік. Він буде запропонований", - йдеться у заяві президента.
- 7 лютого Володимир Зеленський розповів, що в Україні збираються запровадити спеціальні військові контракти, аби залучити до ЗСУ чоловіків віком від 18 до 24 років.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.27 Купівля 41.27Продаж 41.78
- EUR Купівля 42.81Продаж 43.51
- Актуальне
- Важливе