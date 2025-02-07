"Це не мобілізація": Зеленський розповів про спецконтракти для українців до 25 років

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтервʼю Reuters.

"Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони опрацьовують варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися добровільно, це не мобілізація", — йдеться у заяві Зеленського.

За словами президента, у спецконтракті передбачать багато пільг. На добровольців також чекає високе грошове забезпечення.

"Деталі будуть оприлюднені найближчим часом, найближчими днями. Це буде контракт на один рік", — додав Володимир Зеленський.