"Це не мобілізація": Зеленський розповів про спецконтракти для українців до 25 років
В Україні збираються запровадити спеціальні військові контракти, аби залучити до ЗСУ чоловіків віком від 18 до 24 років
Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтервʼю Reuters.
"Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони опрацьовують варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися добровільно, це не мобілізація", — йдеться у заяві Зеленського.
За словами президента, у спецконтракті передбачать багато пільг. На добровольців також чекає високе грошове забезпечення.
"Деталі будуть оприлюднені найближчим часом, найближчими днями. Це буде контракт на один рік", — додав Володимир Зеленський.
- 6 лютого член оборонного комітету ВР Федір Веніславський розповів про позитивну динаміку в залученні бійців через рекрутинг.
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