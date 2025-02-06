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Член оборонного комітету ВР Веніславський заявив про позитивну динаміку в залученні бійців через рекрутинг

Юлія Юліна
6 лютого, 2025 четвер
19:04
Війна з Росією Федір Веніславський

Мобілізацію в Україні в основному забезпечують ТЦК, але водночас спостерігається позитивна динаміка в питанні залучення бійців через рекрутинг

Зміст

Про це член оборонного комітету ВР Федір Веніславський сказав на брифінгу 6 лютого, передає LIGA.net.

За його словами, набір бійців в основному здійснюють ТЦК.

"Але на засіданнях комітету з питань національної оборони та розвідки ми розглядаємо в закритому режимі питання, пов'язані також із запровадженням рекрутингових механізмів. І ми бачимо дуже позитивну динаміку", – заявив Веніславський.

За його словами, якщо раніше 5% забезпечувалося рекрутингом, а 95% – діяльністю ТЦК, то "ця цифра на сьогодні зросла у два з лишком рази".

"Скажімо так, кількість тих, кого залучаємо через рекрутинг, через інші механізми укладання контрактів, суттєво збільшується, і динаміка гарна", – підкреслив нардеп.

Що відомо про рекрутинг

13 листопада 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт із рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.

"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізація й багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — в різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту з рекрутингу.

Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці, та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.

14 березня 2024 року стало відомо, що Національна гвардія України та robota.ua підписали Меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу. 

20 вересня у Міноборони повідомили, що в Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців.

Станом на кінець вересня в Україні було 39 центрів рекрутингу.

У 2024 році до центрів рекрутингу звернулися понад 32 тис. громадян.

Читайте також: Чи зможе рекрутинг у ЗСУ замінити ТЦК? Як працює ця система в США

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
мобілізація
Федір Веніславський
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